АЛЛЕГРИ: «Нельзя витать в облаках после победы над Барселоной»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри предостерег своих футболистов от недооценки «Барселоны» перед ответным матчем 1/4 Лиги чемпионов.
«Нельзя витать в облаках после победы над «Барселоной». Мы хорошо сыграли во вторник вечером, но ответный матч нужно будет провести ещё лучше. Сила любой команды заключается в том, чтобы оставаться уравновешенными и сосредотачиваться на ближайшем матче», – сказал Аллегри.
Напомним, первый матч закончился убедительной победой итальянской команды (3:0).
Источник — ФК Ювентус
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