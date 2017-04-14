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АЛЛЕГРИ: «Нельзя витать в облаках после победы над Барселоной»

Наставник «Ювентуса» – о второй части противостояния с каталонским клубом

  • 14.04.2017 19:13
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ФК Ювентус. Массимилиано Аллегри
© ФК Ювентус. Массимилиано Аллегри

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри предостерег своих футболистов от недооценки «Барселоны» перед ответным матчем 1/4 Лиги чемпионов.

«Нельзя витать в облаках после победы над «Барселоной». Мы хорошо сыграли во вторник вечером, но ответный матч нужно будет провести ещё лучше. Сила любой команды заключается в том, чтобы оставаться уравновешенными и сосредотачиваться на ближайшем матче», – сказал Аллегри.

Напомним, первый матч закончился убедительной победой итальянской команды (3:0).

Источник — ФК Ювентус

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