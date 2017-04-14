Рік інновацій та реформ в українському футболі

Після того, як минулого тижня у Гельсінкі відбувся 41-й черговий Конгрес УЄФА, настала черга столичного Будинку футболу прийняти у своїх стінах XIX черговий Конгрес Федерації футболу України.



Висока оцінка реформ у вітчизняному футболі



«25-й рік для Федерації футболу України став роком інновацій, реформ і системних перетворень, - відзначив Андрій Павелко в промові перед делегатами Конгресу. - Рухаючись відповідно до обраних орієнтирів і поважаючи спільні цінності, ми розвиваємося разом зі світовим і європейським футбольним співтовариством. І ми дедалі більше відчуваємо в собі сили для того, щоб зробити нашу країну по-справжньому міцною футбольною державою», – зазначив президент ФФУ. За його словами, вектор руху організації і дотримання європейських принципів підтримуються головними футбольними інститутами - ФІФА і УЄФА.



«Хід наших реформ високо оцінив під час свого візиту до України президент УЄФА Александер Чеферін. Не випадково ми завоювали право проведення в 2018 році на НСК «Олімпійський» фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА - найпопулярнішого футбольного турніру в світі», - підкреслив Андрій Павелко.

Відзнаки ФІФА та УЄФА



У засіданні Конгресу ФФУ взяли участь понад 40 запрошених гостей, зокрема, регіональний директор ФІФА з питань європейських асоціацій Бйорн Вассалло, начальник Відділу міжнародних відносин УЄФА Єва Паск’є, почесний президент ФФУ, віце-президент УЄФА Григорій Суркіс, віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко, міністр молоді та спорту України Ігор Жданов, голова Комітету Верховної Ради з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Артур Палатний та інші.



Єва Паск’є привітала українських спеціалістів, які за підсумками європейської освітньої програми УЄФА для підвищення кваліфікації футбольних менеджерів національних асоціацій, ліг та футбольних клубів отримали відповідні сертифікати. «Футбол має розвиватися не тільки на полі. Якщо ви хочете бути ефективною організацією, потрібні не лише хороші гравці, тренери та арбітри. Не менш важливою є і якісна організаційна структура та сильний менеджмент», - вважає пані Паск’є. Також функціонер УЄФА відзначила інноваційне рішення ФФУ щодо побудови заводу з виробництва штучних полів, яке, на її думку, сприятиме розвитку інфраструктури в українському футболі.



«ФІФА у майбутньому буде продовжувати підтримувати такі ініціативи, як розвиток жіночого та юнацького футболу, а також тренерської справи. І ми сподіваємося на повне взаєморозуміння та співпрацю з Федерацією футболу України у цих напрямах», - звернувся з вітальною промовою до делегатів Бйорн Вассалло.

Великі очікування від фіналу Ліги чемпіонів-2018



Григорій Суркіс, який з моменту проведення у Гельсінкі 41-го Конгресу УЄФА відповідає за відносини Європейського футбольного союзу з національними асоціаціями, нагадав усім учасникам Конгресу ФФУ про блискучу організацію Україною та Польщею фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року. «Київський фінал Ліги чемпіонів 2018 року має відповідати високій організаційній планці турніру світового значення», - відзначив важливість системної роботи з організації майбутнього свята футболу у столиці України віце-президент УЄФА.

Зміни у складі членів ФФУ та Виконкомі



Першим пунктом порядку денного вищого органу управління ФФУ стало затвердження змін у складі членів національної асоціації. Відповідно до рішення Конгресу, зі складу ФФУ виключено Тернопільську обласну федерацію футболу. У постійні члени ФФУ прийнято громадську організацію «Федерація футболу АР Крим» та громадську спілку «Тернопільська обласна федерація футболу», а в асоційовані члени ФФУ - громадську організацію «Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу».



Зазнав кадрових змін і Виконавчий комітет Федерації футболу. Делегати Конгресу проголосували за дострокове припинення повноважень членів Виконкому ФФУ Олександра Коцюбка, В’ячеслава Богуна, Олега Анпілогова, Віктора Гайворонського, Анатолія Тимощука та Володимира Мариновського. У свою чергу, новими членами Виконкому стали Руслан Павлюк, Андрій Гордєєв, Євген Красніков, Максим Єфімов та Роман Зозуля.

Замість громадської організації – громадська спілка



Також Конгрес ФФУ ухвалив рішення, згідно з яким діяльність федерації приведено у відповідність до закону України «Про громадські об’єднання». В результаті зміни організаційно-правової форми, Федерація футболу України перестала функціонувати як громадська організація та працюватиме заради розвитку вітчизняного футболу у якості громадської спілки.

Нагороди для героїв



Насамкінець відбулося традиційне вручення спеціального призу ФФУ «Честь прапора» клубу, який делегував найбільшу кількість своїх гравців до табору національної збірної команди України. Почесна нагорода дісталася київському «Динамо». Також міністр молоді та спорту України вручив державні нагороди, якими протягом звітного періоду були відзначені представники ФФУ. Орден «За заслуги» II ступеня отримав перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко, а Орден княгині Ольги II ступеня - член Виконкому ФФУ Катерина Монзуль. Врешті, довгоочікувана бронзова відзнака УЄФА у номінації «Кращий клуб» за активну діяльність в сфері масового футболу дісталася футбольному клубу «Балкани».