Мирон МАРКЕВИЧ: «Следующая команда станет для меня последней»

Мирон Маркевич готов вернуться на тренерский мостик только при одном условии - возглавить команду, которая ставит перед собой серьезные цели. Для наставника важно держать уже установленную для себя планку, а если менять уровень - то исключительно на качественно новый, рассказал Мирон Богданович.

- По футболу скучаю, не буду скрывать. Но сейчас я в том возрасте, когда, если идти дальше работать, то это должен быть серьезный проект. Потому что это наверняка будет последняя команда. И хотелось бы что-то сделать такое, чтобы ни в коем случае не опуститься ниже своего уровня, а если возможно, еще лучше поработать.