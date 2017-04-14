Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Мирон МАРКЕВИЧ: «Следующая команда станет для меня последней»

Известный украинский тренер признался, что скучает по футболу

  • 14.04.2017 18:49
  • 472 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Sport.ua. Мирон Маркевич
© Sport.ua. Мирон Маркевич

Мирон Маркевич готов вернуться на тренерский мостик только при одном условии - возглавить команду, которая ставит перед собой серьезные цели. Для наставника важно держать уже установленную для себя планку, а если менять уровень - то исключительно на качественно новый, рассказал Мирон Богданович.

- По футболу скучаю, не буду скрывать. Но сейчас я в том возрасте, когда, если идти дальше работать, то это должен быть серьезный проект. Потому что это наверняка будет последняя команда. И хотелось бы что-то сделать такое, чтобы ни в коем случае не опуститься ниже своего уровня, а если возможно, еще лучше поработать.

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Lempke
      Lempke, 14.04.2017 18:59
    +2
    Я очень надеюсь что он говорит про Динамо! Я в него верю!
    Ссылка
    metallist_verder
    online
      metallist_verder, 14.04.2017 19:13
    +1
    В Харькове команду отстроить. Но пока все спят. Название даже непонятно.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.