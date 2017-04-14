Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
25-й тур
Заря
0:1
Динамо Киев
14.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Сергей РЕБРОВ: «Матч был одним из самых зрелищных в чемпионате»

«Заря» – «Динамо» – 0:1. Послематчевая пресс-конференция главного тренера киевлян

  • 14.04.2017 22:14
  • 1579 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Сергей РЕБРОВ: «Матч был одним из самых зрелищных в чемпионате»

Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров:

- Всегда приятно играть в Запорожье, потому что всегда приходит достаточно болельщиков. Как я говорил и раньше, поле в идеальном состоянии. Благодарен тем людям, которые здесь работают. Думаю, этот матч был одним из самых зрелищных в чемпионате. 
 
Несмотря на то, что мы выиграли 1:0, обе команды показали борьбу на футбольном поле. Да, можно забивать много или мало, но зрители должны видеть азарт. Думаю, сегодня футболисты этот азарт показали. Была захватывающая, интересная игра, в которой мы победили. 
 
- Не считаете ли вы, что ротация добавляет нервозности вратарям?
- Какая нервозность? Кто лучше, тот и играет. Это касается всех позиций. Ротация – всегда хорошо. 
 
- Как вам поддержка сегодня? 
- Мне приятно приезжать в Запорожье. Это футбольный город. Раньше, когда я играл, было здесь две команды. Люди жили футболом. Несмотря на то, что в Запорожье нет сейчас своей команды в Премьер-лиге, люди всё равно приходят посмотреть хороший футбол. Благодарен тем людям, которые поддержали «Зарю» и «Динамо» и получили удовольствие от игры. 
 
- Результативность Дениса Гармаша впечатляет в последнее время. Это связано с его новой функцией?
- Это связано с его работой на футбольном поле. Его функции почти не изменились. Он работал на команду. В конце попросил замену. Были проблемы, так как он оставил все силы на поле. Поэтому он забивает и всё делает для команды. Надеемся дальше будет то же самое. 

Источник — ФК Заря

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Саша Гайдай
      Саша Гайдай, 14.04.2017 22:19
    +4
    хороший матч, тільки не можна так багато транжирить моменти...
    Ссылка
    polesse2016
      polesse2016, 14.04.2017 23:09
    0
    Гармаш красава только бы не травмировался! Столько самоотдачи, просто лучший.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.