Сергей РЕБРОВ: «Матч был одним из самых зрелищных в чемпионате»

Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров:

- Всегда приятно играть в Запорожье, потому что всегда приходит достаточно болельщиков. Как я говорил и раньше, поле в идеальном состоянии. Благодарен тем людям, которые здесь работают. Думаю, этот матч был одним из самых зрелищных в чемпионате.

Несмотря на то, что мы выиграли 1:0, обе команды показали борьбу на футбольном поле. Да, можно забивать много или мало, но зрители должны видеть азарт. Думаю, сегодня футболисты этот азарт показали. Была захватывающая, интересная игра, в которой мы победили.

- Не считаете ли вы, что ротация добавляет нервозности вратарям?

- Какая нервозность? Кто лучше, тот и играет. Это касается всех позиций. Ротация – всегда хорошо.

- Как вам поддержка сегодня?

- Мне приятно приезжать в Запорожье. Это футбольный город. Раньше, когда я играл, было здесь две команды. Люди жили футболом. Несмотря на то, что в Запорожье нет сейчас своей команды в Премьер-лиге, люди всё равно приходят посмотреть хороший футбол. Благодарен тем людям, которые поддержали «Зарю» и «Динамо» и получили удовольствие от игры.

- Результативность Дениса Гармаша впечатляет в последнее время. Это связано с его новой функцией?

- Это связано с его работой на футбольном поле. Его функции почти не изменились. Он работал на команду. В конце попросил замену. Были проблемы, так как он оставил все силы на поле. Поэтому он забивает и всё делает для команды. Надеемся дальше будет то же самое.