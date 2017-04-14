Андрій ПАВЕЛКО: «Кримський футбол відкрив друге дихання»

Федерація футболу України спільно з УЄФА зробила кілька системних кроків для відродження кримської футбольної федерації. Про це в своєму виступі на XIX Конгресі ФФУ розповів президент організації Андрій Павелко.



За його словами, анексія Криму фактично «відкотила» футбол цього регіону на десятиліття назад. «В прагненні зберегти єдність української футбольної сім’ї, ФФУ вживає низку продуктивних заходів для відродження кримського футболу. Зокрема, ми завершили формування нової Федерації футболу АР Криму, офіс якої сьогодні знаходиться в Херсонській області. В Чемпіонаті України серед аматорів анексований регіон представлений ФК «Таврія», проінформував керівник ФФУ.



Також Павелко нагадав, що в березні в Херсоні на новому стадіоні з штучним покриттям пройшов 1-й «Відкритий кубок Федерації футболу АР Крим» і був проведений 2-й всеукраїнський турнір «Крим-це Україна». «В майбутньому, на базі кримської федерації буде побудована футбольна академія для дітей-переселенців. Приємно, що в УЄФА підтримують зусилля ФФУ в цьому напрямку і надали 1 млн євро на розвиток кримської федерації», - відзначив Андрій Павелко.