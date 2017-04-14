Юрий ВЕРНИДУБ: «Борьбу за второе место мы закончили»

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб:

- Что касается игры, благодарен тем зрителям, которые пришли поддержать нас. Было много болельщиков. Приятно играть при такой поддержке. Низкий всем им поклон. Будем полностью выкладываться на поле. Сегодня очень хотели победить, но проиграли 0:1. Игра была очень интенсивной. Были моменты, как в первом, так и во втором тайме. «Динамо» свой момент использовало, а мы нет.

Я никогда не жаловался на судей, но когда вторую игру подряд в ворота соперника не ставят пенальти, это начинает переходить в постоянство. С «Александрией» Дердо не увидел чистый пенальти. Сегодня Жабченко пенальти тоже не увидел. Шёл удар в створ ворот. Рука у игрока «Динамо» прижатой не была. Обидно. Столько сил отдали.

Нужно готовиться дальше. Есть небольшой перерыв. Будем играть в воскресенье. Дал ребятам два дня выходных. Грядёт Пасха. Пусть ребята отдохнут, а с понедельника начнём готовиться к «Черноморцу».

После этого матча стало понятно, что борьбу за второе место мы закончили. Будем сражаться за третье. Важно показать хорошую игру против «Черноморца», «Александрии», «Олимпика» и всё будет хорошо.

- Вы поменяли Любеновича, а потом Петряка. Как себя чувствуют эти игроки?

- Это была вынужденная замена. Желько получил травму. Попросил замену. Я выпустил Ваню и тот тоже в самом конце первого тайма получил травму. У Желько проблема с боковой связкой колена. А у Вани, по всей видимости, надрыв передней мышцы бедра.

- Часто мы спрашиваем о Бонавентуре… Сегодня такой момент… Выход, отдай пас под себя, но он этого не делает…

- Процесс обучения и воспитания идёт. Он очень длительный. Парень талантливый. Самое важное, чтобы он услышал меня и команду. Футбол – командный вид спорта. Если он не будет придерживаться принципа командной игры, то у него появятся проблемы, а какому тренеру это понравится? По самоотдаче и движению проблем нет.

А по тому моменту… Отдай под себя, там были три человека. Кто-то да забил бы в пустые ворота. Но что есть, то есть. Это жадность центрфорварда. Раз жадность, два жадность, а потом можно и в состав не попасть. Будем ставить других, которые жадничать не будут. Мы с ним поговорим. Думаю, он всё поймёт.

- Зрителям на трибунах понравилась игра Эдуарда Соболя. А вам?

- Мне понравилась общая картинка игры «Зари». Хорошо выглядели против «Динамо». Против такой команды иметь преимущество в контроле мяча дорогого стоит. Большая заслуга ребят. Хоть и проиграли мы сегодня, но мне не стыдно. То же самое сказал и им. Нужно поднимать голову. Все сегодня выглядели достойно. Не только Эдуард Соболь.

- У Чайковского и Липартии летом заканчиваются контракты…

- Давайте доживём до лета. Ситуация в стране непростая. Надеюсь, что команда займёт то место, которое даст право выступать в Лиге Европы. Тогда разговаривать будет легче. Конечно, если у них будут серьёзные предложения, тут сделать ничего не могу. По крайней мере, предложим то, что можем. А оставаться или нет, решать только им. Если вы заметили, то каждые полгода, если есть хорошие предложения, мы отпускаем игроков.

- Расскажите немного о таком игроке, как Анджело Качавенда…

- Пока не хочу запускать его в эту мясорубку. Как и Егора Шалфеева. Хороший футболист. В плане желания, самоотдачи, техники. Так же, как и Качавенда. Анджело получил травму. Неделю работает по индивидуальной программе. У него был надрыв приводящей мышцы. С лета будем подпускать и двигаться дальше. Нужно смотреть на молодёжь и давать им шанс, чтобы они прогрессировали. С молодёжью мне работать интересно. Надеюсь, увижу от них взаимные действия.