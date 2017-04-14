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Антонио КОНТЕ: «Челси лидирует в АПЛ не из-за отсутствия еврокубков»

Наставник лондонского клуба уже был в подобной ситуации, когда тренировал «Ювентус»

  • 14.04.2017 18:14
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ФК Челси. Антонио Конте
© ФК Челси. Антонио Конте

«Манчестер Юнайтед» провел вчера матч в Лиге Европы, но Антонио Конте не уверен, что это дает преимущество «Челси» в преддверии воскресного матча на «Олд Траффорд».

Впервые за 20 лет «Челси» не принимает участия в еврокубках. Антонио Конте признал, что в некоторых аспектах это сыграло в пользу его клуба. Но итальянский тренер отмел идею о том, что это стало ключевым фактором командного прогресса в этом сезоне АПЛ.

«Я слышал уже эту историю, когда работал первый сезон в «Ювентусе» в качестве тренера», — говорит Конте.

«У «Ливерпуля» та же ситуация. Разумеется, у нас было больше времени для командной работы. Это мой первый сезон в новом клубе, поэтому важно иметь время для того, чтобы интегрировать свои игровые идеи. Но вы глубоко заблуждаетесь, если считаете, что это единственная причина, почему мы лидируем в АПЛ».

«Мы проделываем выдающуюся работу, но надеемся, что в будущем сыграем в таком великом турнире, как Лига Чемпионов. Мне бы хотелось этого».

В ответ на вопрос о том, сыграет ли на руку «Челси» то, что «МЮ» проводит в течение недели два важнейших матчах в ЛЕ, Конте предложил подождать.

«Я не знаю, насколько это подходящее время. Я смогу сказать это после игры, после хорошего результата. На этой стадии сезона очень трудно разобраться, подходящий ли это момент играть с этим или с другим соперником».

«Но я уверен, что они хотят провести хороший матч на своем поле и постараются обыграть нас. Я знаю, что 3 очка очень важны и для нас, и для «Юнайтед».

Источник — ФК Челси

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