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U-21. Сталь взяла верх над Днепром

Гости одержали победу благодаря голу Воронина

  • 14.04.2017 18:10
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Метки
ФК Сталь
© ФК Сталь

Чемпионат U-21. 25-й тур

14 апреля 2017. Новомосковск. Стадион «Металлург». 15:00

«Днепр» U-21 – «Сталь» U-21 – 0:1
Гол: Воронин (20)

«Днепр»: 1.Баштаненко, 22.Семенов, 17.Ильин, 3.Сафронов, 10.Костышин (20.Сухарь, 58), 8.Будняк, 14.Кирычук, 21.Войтиховский (5.Палюх, 51), 15.Супряга, 11.Гоменко (19.Михайленко, 73), 7.Хучбаров (9.Беляев, 46)
«Сталь»: 12.Бандура, 19.Климчук (6.Плутенко, 46), 22.Даниелян-к, 18.Кравченко (15.Грачев, 61), 17.Воронин, 14.Довгий, 11.Костенко, 8.Мысык, 9.Вакула (21.Андрусенко, 84), 7.Кныш (10.Кушнаренко, 72), 16.Хоцяновский
Предупреждения: Сафронов (20), Сухарь (68), Ильин (70) – Климчук (10), Плутенко (71), Хоцяновский (85)

Источник — ФК Сталь Каменское

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