U-21. Ворскла та Олександрія голів не забили

Гра між молодіжними складами «Ворскли» та «Олександрії» не була багатою на небезпечні моменти. Хоча «ворскляни» і контролювали матч, але, як відзначив після гри Олександр Омельчук, за контроль балів не дають. Пригадати якісь реальні загрози у першому таймі вкрай важко. А от у другому, спочатку довелося по-справжньому вступити в гру Ян Вічному. Після цього «Ворскла» відповіла небезпечним ударом Квасного. Кілька хвилин після – і добре пробив Удод, але не вистачило везіння. Тож, підсумкові 0:0 на табло.

Чемпіонат U-21, 25 тур. 14 квітня, 2017, 13:00. Полтава, стадіон «Лтава»

«Ворскла» U-21 – «Олександрія» U-21 – 0:0

«Ворскла»: Вічний, Квасний (Гасенко, 81), Ключик, Гаркуша, Луценко, Сидоренко, Ічанський, Косовський (Скляр, 46), Одарюк, Зарічнюк (Удод, 46), Бараннік (Таранушич, 60).

«Олександрія»: Рудик, Прокопчук, Гаврушко, Гранчар (Ніколаєв, 85), Ярошенко, Довгий (Свинобой, 90+2), Вітенчук, Яцик, Яровой (Литвяк, 80), Протасов (Чихович, 89), Стецьков.

На 86-й хвилині видалений Гаврушко (друга жовта картка)