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Павелко выдвинул свою кандидатуру на выборы президента ФФУ

Голосование состоится 1-го июля

  • 14.04.2017 17:43
  • 373 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФФУ. Андрей Павелко
© ФФУ. Андрей Павелко

Действующий президент ФФУ Андрей Павелко рассказал о выборах нового главы организации, которые состоятся 1 июля.

«Согласно закону Украины об общественных организациях мы должны провести реорганизацию в ФФУ. Для этого надо провести выборы, и я сегодня официально выдвигаю свою кандидатуру. Уверен, у нас есть задачи, которые надо выполнять и дальше по нашему плану и продолжать улучшать украинский футбол.

Изменения продолжаются. Пришли Баранка и Маркевич, идут изменения и процесс реорганизации продолжается».

Источник — MatchDay

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Комментарии
    tabinjoli999com.ua
      tabinjoli999com.ua, 14.04.2017 17:57
    +2
    Уважаемый Павелко !! Вы видите что думают футбольные болельщики и граждане Украины по поводу технического поражения ФК Полтаве?? так вот это Ваше поражение!! Вы виноваты в том что умирает футобол. что скоро исчезнет клуб ФК Днипро!! Позорище!!
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    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 14.04.2017 18:51
    +1
    А точнее Суркис выдвинул Павелко!
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