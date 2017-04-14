Павелко выдвинул свою кандидатуру на выборы президента ФФУ

Действующий президент ФФУ Андрей Павелко рассказал о выборах нового главы организации, которые состоятся 1 июля.

«Согласно закону Украины об общественных организациях мы должны провести реорганизацию в ФФУ. Для этого надо провести выборы, и я сегодня официально выдвигаю свою кандидатуру. Уверен, у нас есть задачи, которые надо выполнять и дальше по нашему плану и продолжать улучшать украинский футбол.

Изменения продолжаются. Пришли Баранка и Маркевич, идут изменения и процесс реорганизации продолжается».