Павелко выдвинул свою кандидатуру на выборы президента ФФУ

Действующий президент ФФУ Андрей Павелко рассказал о выборах нового главы организации, которые состоятся 1 июля.
«Согласно закону Украины об общественных организациях мы должны провести реорганизацию в ФФУ. Для этого надо провести выборы, и я сегодня официально выдвигаю свою кандидатуру. Уверен, у нас есть задачи, которые надо выполнять и дальше по нашему плану и продолжать улучшать украинский футбол.
Изменения продолжаются. Пришли Баранка и Маркевич, идут изменения и процесс реорганизации продолжается».
Источник — MatchDay
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