Выборы президента ФФУ пройдут 1-го июля

В первый день июля пройдут выборы президента Федерации футбола Украины.
В уставе написано, что выборы должны проводиться раз в четыре года, но в связи с изменениями в законах, ФФУ нужно пройти перерегистрацию. Чтобы это сделать, надо провести внеочередные выборы.
Действующий президент ФФУ Андрей Павелко был избран на эту должность 6 марта 2015 года.
Источник — MatchDay
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.