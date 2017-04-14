Выборы президента ФФУ пройдут 1-го июля

В первый день июля пройдут выборы президента Федерации футбола Украины.

В уставе написано, что выборы должны проводиться раз в четыре года, но в связи с изменениями в законах, ФФУ нужно пройти перерегистрацию. Чтобы это сделать, надо провести внеочередные выборы.

Действующий президент ФФУ Андрей Павелко был избран на эту должность 6 марта 2015 года.