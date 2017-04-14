Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Выборы президента ФФУ пройдут 1-го июля

Процедура состоится раньше срока из-за необходимости перерегистрации орагнизации

  • 14.04.2017 17:22
  • 88 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФФУ
© ФФУ

В первый день июля пройдут выборы президента Федерации футбола Украины.

В уставе написано, что выборы должны проводиться раз в четыре года, но в связи с изменениями в законах, ФФУ нужно пройти перерегистрацию. Чтобы это сделать, надо провести внеочередные выборы.

Действующий президент ФФУ Андрей Павелко был избран на эту должность 6 марта 2015 года.

Источник — MatchDay

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.