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Луческу хочет продлить контракт с Данни

Опытный португальский футболист останется в «Зените» еще минимум на год

  • 14.04.2017 17:07
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ФК Зенит. Мигель Данни
© ФК Зенит. Мигель Данни

Футбольный клуб «Зенит», главным тренером которого является Мирча Луческу, ведет переговоры о продлении контракта с португальским полузащитником команды Мигелем Данни.

Нынешнее соглашение Данни с «Зенитом» истекает летом текущего года. 33-летний португалец является капитаном команды.

«Клуб и игрок ведут переговоры о продлении контракта. Пока все идет к тому, что игрок останется в «Зените» еще как минимум на год», - сказал источник.

Данни выступает за «Зенит» с 2008 года. Португалец провел в составе команды в различных турнирах 245 матчей и забил 66 мячей.

Источник — ТАСС

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