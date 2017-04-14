Луческу хочет продлить контракт с Данни

Футбольный клуб «Зенит», главным тренером которого является Мирча Луческу, ведет переговоры о продлении контракта с португальским полузащитником команды Мигелем Данни.

Нынешнее соглашение Данни с «Зенитом» истекает летом текущего года. 33-летний португалец является капитаном команды.

«Клуб и игрок ведут переговоры о продлении контракта. Пока все идет к тому, что игрок останется в «Зените» еще как минимум на год», - сказал источник.

Данни выступает за «Зенит» с 2008 года. Португалец провел в составе команды в различных турнирах 245 матчей и забил 66 мячей.