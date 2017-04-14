В гостях у Sport.ua побывал главный редактор сайта Dynamo.kiev.ua Александр Попов. Вашему внимание предлагаем продолжение интервью, первая часть беседы — здесь.

Про продажу сайта Суркису

— Один из наших пользователей уверен, что вы продали сайт президенту «Динамо». Насколько удачной была эта продажа? Когда появились слухи о том, что Dynamo.kiev.ua продан Игорю Суркису?

— Когда был задан этот вопрос — тогда и появилась эта информация. Это не соответствует действительности, потому что в принципе сайт никогда мне не принадлежал. Я изначально занимался вообще другим родом деятельности, работал в Национальном банке, а в свободное от работы время занимался этим сайтом. Это было на протяжении десяти лет. Раньше собственность сайта определялась тем, кто владеет доменом. Владел первый провайдер, потом второй, этот домен кочевал от провайдера к провайдеру. У нас было джентльменское соглашение: домен - их, я работаю. Когда кто-то хотел себе забрать сайт или провайдер говорил «Все, извини, мы не можем тянуть нагрузку. Давай будем что-то решать, передадим тебя в другие надежные руки», происходила какая-то сделка — и домен дальше шел. В данный момент я являюсь одним из соучредителей сайта. После ухода из Нацбанка я уже мог вести такую деятельность. О продаже сайта Суркису и речи быть не может.

Когда я уходил из Нацбанка, было много движений. Было несколько желающих заполучить сайт — и вывести его на новый уровень. Тогда он завис в нехорошем состоянии. Я признаю, что мной было упущено определенное время для принятия решения, может, даже года два. Если бы я тогда не допустил эту ошибку — наверное, сейчас сайт был бы на немного другом уровне. Но что уже сделать, что было, то было. Тогда были предложения.

— Вопрос от пользователя Sport.ua. Почему ваш сайт никогда не ссылается на Dynamomania.com?

— Не знаю, почему именно такой пример выбран. У нас, как и у любого другого издания, есть своя информационная политика. Мы в рамках своих шаблонов, построения контента определяем для себя, информацию каких сайтов мы используем. Есть сайты, которые мы не потребляем как источник информации, мы их даже не мониторим.

Про проблемы после ухода Шовковского

— Вопрос от пользователя. Как скоро в «Динамо» появится голкипер №1, какими были Макаров, Рудаков, Чанов и Шовковский? Есть ли ныне такие в системе клуба среди молодежи? Те, которые есть в заявке основы, не впечатляют надежностью и хозяйственностью. Придется ли владельцу вновь кого-то контрактовать на стороне?

— Из всех вопросов этот самый ценный. Сейчас слишком мало, как по мне, уделяется внимания вратарской позиции в «Динамо». Мне кажется, что в ближайшее время она будет наиболее проблемной. Длительное время у нас был непробиваемый Шовковский, и за ним всегда был кто-то, кто на какой-то период может подстраховать: то Рыбка, то Коваль. А сейчас Шовковский ушел — и мы столкнулись с тем, что в «Динамо» и нет конкретного вратаря, на которого можно положиться и в котором можно быть уверенным. А вратарь — это главная позиция для обороны. Если с вратарем не очень все хорошо — сразу начинают нервничать оборона, даже если команда играет в три защитника. Думаю, в ближайшее время могут быть проблемы в этом плане. У меня нет уверенности в том, что за сезон-два у нас будет четко выделенный №1. Думаю, на вратарской позиции у нас постоянно будет такая же ротация, как по позициям полевых игроков.

— Ваше отношение к инициативам Коломойского относительно дискредитации команды Павелко в ФФУ? Вам не противно сейчас видеть заказные материалы на «Плюсах»? Или вы не обращаете на это внимания?

— Я вообще стараюсь эту информацию для себя не потреблять. После просмотра этих передач мне кажется, что я потерял время и жалею об этом.

С опережением ожиданий

— Какая у вас была самая длинная и самая запоминающаяся футбольная командировка?

— Однозначно Евро-2016, это большой мой успех. Я очень доволен, что мне удалось сделать все, что я наметил в плане работы на Евро-2016. это был абсолютно сольный проект, никто не был со мной в одной упряжке. Это было сольное выступления, начиная от планирования бюджета под освещение этого турнира и заканчивая всей логистикой передвижений, контактированием с жительницей Молдавии, которая там живет и у которой я снимал комнату. Было много интересных историй. Эта командировка для меня началась, по сути, в марте 2016 года и закончилась в июне. На самом чемпионате Европы я находился две недели. Жил в том городе, где базировалась сборная Украины — Экс-ан-Провансе. Поэтому все открытые тренировки удалось осветить, на всех матчах побывать. Все мероприятия были в полной мере освещены на сайте. И фото, и видео, и эксклюзивы были. Было огромное удовлетворение тем, что удалось реализовать все, что задумал. Эта командировка пока что ни с чем не сравнима с точки зрения профессиональной деятельности.

— Как вы отнеслись к назначению Андрея Шевченко главным тренером сборной Украины? Как оцениваете его работу на этом посту?

— К назначению, конечно, как и многие, я отнесся настороженно. Но, с другой стороны, было понятно, что, кроме Шевченко, нет очевидных кандидатов, из числа которых нужно выбрать того, кому доверят сборную. По любому тренеру были какие-то сомнения. Да, назначение главным тренером Андрея Шевченко — это был рискованный ход. Но пока, мне кажется, он оправдывает свое назначение. Самое главное — что он зажег глаза самих игроков, и сейчас футболисты в него верят. И в принципе сейчас можно говорить о том, что сборная стала единым коллективом. Этого точно не было на Евро. Было видно, что есть определенные проблемы внутри команды. Даже по тренировкам, по каким-то микроэпизодам чувствовалось, что там происходит что-то нехорошее — и это точно выстрелит не лучшим, мягко говоря, образом с точки зрения результата. Шевченко практически мгновенно сумел эту проблему решить. Он не стесняется говорить, что мы должны переходить на новый состав национальной команды. Он привлекает молодежь, пытается перестраивать все процессы, вносить что-то новое. Да, нам хотелось бы, чтобы сборная играла лучше, но, по-моему, ни один тренер за такой короткий период не смог бы показать результат лучше, чем мы имеем сейчас. Сборная пока идет с опережением моих ожиданий от этого отборочного цикла.

Про джинсу и редакционную политику

— Кому из коллег вы бы не подали руки?

— Здесь даже дело не в коллегах. Есть качества людей, которые я не воспринимаю для своей системы координат. Мерзавцу руки я не подам. Если он окажется коллегой — вот этому коллеге я не подам руки, потому что он мерзавец.

— Когда вы узнали значение слова «джинса»? Не секрет, что СМИ зарабатывают на заказных статьях, рекламных. Если приходит какая-то статья, касающаяся футбола, в рекламный отдел вашего холдинга — имеет ли рекламный отдел право, не согласовывая с вами, ставить эту новость?

— Здесь все очень жестко, ни один материал не может быть опубликова на сайте без согласования со мной. Даже если приходит запрос от клиента на размещение пиар-материала и он прикладывает примеры размещения его же материалов на других сайтах, этого недостаточно. Недавно было такое. Я сказал: «Замечательные примеры, но мне это ни о чем не говорит. Присылайте конкретный текст, заголовок, что мы должны разместить у себя — и я скажу «да» или «нет». Или категорическое «нет», или при определенных корректировках в тексте, в оформлении». Это прописано в правилах работы отдела продаж нашего медиахолдинга: размещение пиар-материалов только после утверждения редакции.

— Можно ли сказать, что ваш сайт является лидером среди остальных СМИ холдинга и флагманом, в том числе финансовым?

— У нас все сайты хороши. Разные периоды есть с точки зрения того, кто является флагманом по каким-то параметрам. Но абсолютного лидерства за все время не было, наверное, ни у одного из сайтов. Когда было Евро-2012, сайт Dynamo.kiev.ua был флагманом по всем параметрам: посещаемости, заработку и т.д. Сейчас в этих условиях в принципе удается по многим параметрам быть в числе лидеров наших сайтов в холдинге. Но по другим параметрам дышат в спину и Avto.ua, и Gagadget.com, и другие сайты, так что там не расслабишься. У нас внутри холдинга своя конкуренция.

— Интересно узнать географию вашей аудитории в процентном соотношении.

— Порядка 78% аудитории — Украина, из которых 95% — Киев. Это ожидаемо, учитывая тематику ресурса. На втором месте по географии Америка, Канада, там много эмигрантов, которые поддерживают «Динамо». Далее — Россия, Германия, Израиль.

— В мае исполняется 90 лет киевскому «Динамо», 13 мая официально отмечается эта дата. Sport.ua делал проект к этой дате — «Динамо-90. Матчі, які назавжди в серцях». Будет ли что-то у вас на сайте, посвященное этой дате? Может быть, интервью с игроками, которые приносили славу «Динамо»? Как вы отнеслись к идее коллег — просмотре легендарных матчей?

— Это был интересный проект. Это не выглядит показушно и является чем-то новым, интересным. Я потому и подписался на участие в этом проекте, что это действительно интересно. Много памятных матчей в истории «Динамо» для всех нас. Сейчас мы журналисты, руководители проектов, но в душе остаемся болельщиками «Динамо«. У нас, думаю, еще будет небольшой цикл интервью в связи с тем, что клубу исполняется 90 лет. Чего-то большего, скорее, от клуба нужно ожидать.

— Какой у вас штат? Сколько работает журналистов, фрилансеров? У вас есть блоги, насколько высока их посещаемость?

— В штате работает три человека. Кроме меня, еще мой заместитель, он же одновременно журналист и корреспондент. Также работает еще один журналист и корреспондент. Есть внештатный новостник, который специализируется на европейских топ-чемпионатах. Собственно, на этом все. Все остальное — это взаимодействие с департаментами медиахолдинга: отдел разработки, отдел продаж и так далее. Это относится к медиахолдингу, а не конкретно к сайту.

Блоги находятся на меньшей посещаемости, чем новости, но они больше на себя отбирают, чем статьи и интервью. Это отдельный сегмент — блогосфера, которая является нашей фишкой с 2008 года, когда появилась нынешняя версия сайта. Мы тогда запустили блоги — и они сразу забурлили. С тех пор они являются для нас важным сегментом.

Нюансы статистики

— Больше пользователей заходят на Динамо от Шурика, когда подопечные Сергея Реброва побеждает 6:0 турецкий клуб или же когда проигрывают итальянскому клубу дома? Как результат матча влияет на посещаемость сайта?

— Когда «Динамо» выигрывает, нашим болельщикам это не интересно, скучно. Нельзя облить кого-то грязью, призвать к отставке тренерский штаб, назвать кого-то дыркой. А если «Динамо» проиграло — тогда трафик. Это не эмоциональная моя оценка, это конкретные цифры. После каждого поражения мы снимаем сливки по трафику, то есть сразу идет выстрел. Такое впечатление, что люди последнее время заточены на потребление негатива. Для них очень важно дождаться момента, когда «Динамо» наконец проиграет (и, самое главное, они позиционируют себя как болельщики «Динамо») — и с душой выливают негативную эмоцию в уникальных посетителях, в количестве просматриваемых страниц, возвратов на сайт, комментариев, блогов. А если «Динамо», условно говоря, обыгрывает «Наполи», серьезный клуб — ну, зайдут, посмотрят.

— То есть с коммерческой точки зрения каждое болезненное поражение «Динамо» — это плюс для Dynamo.kiev.ua?

— Как бы парадоксально это ни звучало, с точки зрения трафика — да. Но если череда поражений — это перестает работать, снова скучно. Нужно, чтобы после этого «Динамо» какой-нибудь «Александрии» проиграло 2:0 — тогда снова придут. Очень важно получать какой-то негатив, это влияет каким-то образом на сознание людей. Грустно, но это стабильно работает, к сожалению.

— Один из пользователей жаловался на то, что слишком много рекламы на сайте, плохо со спонсорами. Какой ваш ответ на его реплику?

— Для того, чтобы сайт можно было потреблять, задействовано огромное количество служб людей, начиная от уборщицы офиса, продолжая офис-менеджером, бухгалтерией и заканчивая редакцией. Когда матчи Лиги чемпионов, рабочий день у меня начинается в шесть утра, а заканчивается — в два ночи. Чтобы это как-то компенсировать, нужно где-то раздобыть денег. Где? У рекламодателей. Если рекламодателей нет, то путем утилизации трафика через сетевые рекламные площадки. Другой альтернативы нет. Другая альтернатива — это платное посещение сайта. В принципе за рубежом эта практика работает в определенных случаях. Бесплатно пользователю дается для потребления лишь незначительная часть контента. Если хочешь читать статью целиком, ты должен оформить годовую подписку. Это другой путь, но тогда этот человек спросит: «Почему ваш сайт теперь платный?».

— В среднесрочной перспективе ваш сайт может подойти к подобному?

— Мы пытались, обсуждали, как-то даже реализовали через так называемую фан-зону, но наша аудитория пока не готова платить за контент. Как мы говорили, что до 2000-х годов у футболистов, тренеров не сформировалось восприятие интернет-издания как СМИ, так и сейчас у нашего пользователя еще не сформировалось понятие, что за контент тоже можно платить. Этого пока нет. Но думаю, что со временем мы к этому придем.

Новая реальность

— Что будет с «Динамо»? Клуб перестраивается, новая стратегия, игроки, нет высококлассных легионеров. Сколько эта стратегия продлится, и какие плоды принесет?

— Я бы не стал говорить, что это стратегия. Клуб действует методом исключения, у него, по сути, нет выбора. То есть сейчас мы переходим то, что совершенно другие финансовые возможности даже у таких мощных клубов, как «Динамо». Поэтому, естественно, клуб не может тянуть такие контракты, какими они были совсем недавно. Но важно, что действующие соглашения клуб выполняет до конца. То есть условный Велозу ушел тогда, когда закончилось его соглашение, без претензий только потому, что клуб не может удовлетворить его финансовые потребности. А клуб не может, потому что у нас жизнь подешевела в три-четыре раза. Где была 1000 долларов, теперь 300 долларов. Если Велозу скажут «Ты будешь получать не миллион, а триста тысяч, давай подпишем контракт», он скажет «Я, конечно, понимаю все ваши проблемы в Украине, переживаю за вас, но в Португалии миллион по-прежнему миллион, а не триста тысяч. Поэтому извините, я найду другой вариант». В этом нет ничего ни плохого, ни хорошего. Это такая новая реальность. И «Динамо» перестроится, и весь наш футбол перестроится. Мы не на дно опустимся, а просто поймем наш истинный уровень возможностей во всех сферах нашего футбольного хозяйства. И тогда все будет хорошо, от этой стартовой точки мы сможем начать движение. Сейчас мы к этой точке идем.

— «Шахтер» до сих пор держит у себя большинство высокооплачиваемых легионеров. Как вы считаете, как долго донецкий клуб сможет пребывать еще «в той», довоенной системе финансовых координат?

— Вопрос сводится к тому, сколько в системе координат своей сможет пребывать один человек — владелец клуба. Как у него дальше будет — не знаю. Наверное, рано или поздно у Ахметова закончится чем-то подобным, чем закончилось у Коломойского. «Шахтер» тоже никуда не денется, вынужден будет перестраиваться. Не сможет один клуб быть оторванным от реальности в стране.

— Вы родились в Днепропетровске. переживаете за «Днепр»? Грустно от нынешнего состояния клуба?

— Конечно, переживаю. Я вырос на том, что мой папа всегда болел за «Динамо» и «Днепр» в одинаковой степени — и мне это передалось. Для меня это родная команда. Я переживаю, что уже долгое время не проводятся матчи сборной на «Днепр-Арене». С тех пор, как мы там с Англией сыграли, получили санкции, там матчей нет. Печально за этим всем наблюдать. Но я уверен, что ничего катастрофического не случится. Проблемы с «Металлистом», с «Днепром» — это локальные процессы, через которые в итоге пройдут все, и мы начнем наш путь с новой точки.

Про боксерские сайты

— Вы были руководителем проекта Boxnews.com.ua, который сейчас переформатировали. Расскажите об этом более подробно...

— Я и остаюсь руководителем Boxnews.com.ua. Этот сайт никуда не делся, но мы запустили одновременно с этим сайт Ringside24.com. Постарались его сделать таким, чтобы работать на все сегменты аудитории не только в нашей стране, но и за рубежом.

— Для русскоязычной аудитории?

— Не только. У нас есть англоязычная версия. И, как только мы перейдем на следующий этап, у нас будет еще и немецкая версия сайта. Освещаем не только бокс, но и MMA. Сейчас провели результативную работу по тому направлению, про который был вопрос — относительно выдачи в поисковиках. У нас там есть определенные результаты, мы внутри очень радовались по этому поводу. Сейчас работаем над наращиванием ядра. Оно сейчас, понятное дело, очень маленькое, потому что сайт молодой, но на нем есть вся необходимая информация, все бои освещаются.

— Какова судьба Boxnews.com.ua?

— Пока судьба такова, и мы ничего в ближайшее время менять не будем: все новости, которые выходят на Ringside24.com, автоматически кроспостятся на Boxnews.com.ua. Таким образом, когда человек нажимает там на заголовок — он читает все-таки на Ringside24.com. То есть мы стараемся приучить аудиторию Boxnews.com.ua к тому, что теперь эта информация находится на Ringside24.com.

— На минувших выходных в пригороде Вашингтона сразу трое украинских боксеров выходили в ринг, из которых два чемпиона мира: Усик, Ломаченко и Гвоздик. Был ли поставлен рекорд посещаемости на вашем сайте в этом году благодаря этому боксерскому вечеру?

— Рекорд был поставлен сразу по нескольким позициям. Самый главный рекорд, который у нас был — по количеству одновременно находящихся на сайте онлайн-пользователей, 180, по-моему. Понятно, что это маленький рекорд по сравнению с Dynamo.kiev.ua, со Sport.ua, это не те цифры. Но для нас это предмет нашей внутренней гордости.

Беседовал Максим РОЗЕНКО, текстовая версия — Дария ОДАРЧЕНКО