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Зозуля стал членом исполкома Федерации футбола Украины

Украинский форвард заменил Анатолия Тимощука

  • 14.04.2017 16:47
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as.com. Роман Зозуля
© as.com. Роман Зозуля

На проходящем в Киеве Конгрессе ФФУ было поддержано предложение Андрея Павелко включить в исполком федерации нападающего сборной Украины Романа Зозулю. Игрок будет представлять в исполкоме интересы действующих игроков.

Ранее подобную функцию в исполкоме выполнял рекордсмен сборной Украины Анатолий Тимощук, который завершил карьеру игрока.

Источник — zbirna.com

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