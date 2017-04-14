Зозуля стал членом исполкома Федерации футбола Украины

На проходящем в Киеве Конгрессе ФФУ было поддержано предложение Андрея Павелко включить в исполком федерации нападающего сборной Украины Романа Зозулю. Игрок будет представлять в исполкоме интересы действующих игроков.
Ранее подобную функцию в исполкоме выполнял рекордсмен сборной Украины Анатолий Тимощук, который завершил карьеру игрока.
Источник — zbirna.com
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