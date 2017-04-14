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Марлос попробовал себя в роли жонглера

Бразильский хавбек «Шахтера» обнаружил в себе скрытые таланты

  • 14.04.2017 16:39
  • 391 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Марлос
© ФК Шахтер Донецк. Марлос

Бразильский полузащитник «Шахтера» Марлос на тренировке донецкой команды показал, что умеет довольно лихо жонглировать камешками. Хотя, чтобы достигнуть настоящих высот, Марлосу предстоит еще потренироваться.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    torgrim
      torgrim, 14.04.2017 16:54
    +1
    О том что Марлос клоун доказывает не умение жонглировать, а то, как он привез гол с Черноморцем. Обрезался и не добежал в защиту.
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