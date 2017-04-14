Бразильский полузащитник «Шахтера» Марлос на тренировке донецкой команды показал, что умеет довольно лихо жонглировать камешками. Хотя, чтобы достигнуть настоящих высот, Марлосу предстоит еще потренироваться.
Вы должны это видеть! 🎩 Новые навыки Марлоса. https://t.co/CXvLcWhJLS pic.twitter.com/VjJsTndcLV— FC SHAKHTAR DONETSK⚒ (@FCShakhtar) 14 апреля 2017 г.
Источник — ФК Шахтер
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