Олимпик провел тренировку перед матчем с Шахтером

В пятницу, 14 апреля, донецкий «Олимпик» провел заключительную тренировку накануне встречи с «Шахтером» в рамках 25-го тура Лиги Пари-Матч. Команда Романа Санжара провела занятие за поле спорткомплекса «Olympic Village», который расположен на Новообуховском шоссе.

В занятии не принимали участие травмированные Виталий Гемега, Тимур Парцвания и Владимир Доронин, а также несколько игроков, делегированных в молодежную команду, которая сегодня провела встречу с «Шахтером».

Тренировка «Олимпика» включала в себя традиционную игру в «тарелочке» в различных вариациях, отработку ударов, а также работу с мячами. Футболисты поиграли в ручной мяч и в футбол на ограниченном пространстве. Увенчала занятие серия ударов по воротам Махарадзе и Котлярова.

Донецкое дерби между «Олимпиком» и «Шахтером» состоится в субботу, 15 апреля, на столичном стадионе «Динамо» им. Лобановского.