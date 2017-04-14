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Роналду – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Дубль португальца в ворота «Баварии» был оценен по достоинству

  • 14.04.2017 16:11
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  • 1 комментария
Метки
ФК Реал Мадрид
© ФК Реал Мадрид

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов.

В первом матче 1/4 финала турнира «Реал» на выезде обыграл «Баварию» со счетом 2:1, а Роналду записал на свой счет дубль.

Португалец получил 57% голосов респондентов. 33% проголосовали за Дибалу, 6% – за Мбаппе, 4% – за Антуана Гризманна.

Источник — УЕФА

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