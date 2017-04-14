Роналду – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

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Заря - Динамо Киев 17:20 — taraniv Ну что, Зорька, на тебя вся надежда! Ведь это последний шанс в сезоне вдуть дырявых и показать их...

Заря – Динамо. Анонс 17:13 — taraniv Ну что, Зорька, на тебя вся надежда! Ведь это последний шанс вдуть дырявых и показать их истинное... 17:08 — Віталій Чернов Віда,Морозюкі,і Федорчук получать жовті карточки.