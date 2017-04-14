Андрей ТКАЧУК: «Карпаты стали серьезной силой»

Полузащитник «Ворсклы» Андрей Ткачук, некогда бывший капитаном во львовском клубе, рассказал о предстоящем поединке с «Карпатами».

«Карпаты» - не чужая для меня команда. Мне всегда приятно играть с ними. У меня там осталось много друзей. Весной, в принципе, они начали показывать содержательный футбол, набирают очки. Поэтому могу сказать, что сейчас - это уже такая серьезная сила. Думаю, нам будет очень трудно с ними дома. Они несколько изменили схему игры. Начали играть в три защитника. Пожалуй, оппоненты еще к такому не привыкли. Возможно, этим они и берут. Что касается второй «шестерки» чемпионата в целом, то, может быть, только «Волынь» выглядит немного слабее других команд, которые приблизительно одного уровня. Окончательное расположение команд в турнирной таблице будет зависеть от личных встреч, от настроя на каждую игру. Мы все злые сами на себя, что проиграли «Звезде», поэтому очень хочется дома победить. Хочу позвать наших болельщиков. Их поддержка - дополнительный стимул для нас, а когда трибуны пустуют, то и настроение команды соответствующее. Надеюсь, болельщики придут на стадион, и мы вместе сделаем этот праздник», - сказал Ткачук в интервью программе «Ворсклаmania».