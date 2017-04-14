Месси попросил Барселону купить пятерых футболистов

29-летний аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси назвал руководству клуба список игроков, которых он хочет видеть в команде в следующем сезоне.

Это защитник Эктор Бельерин («Арсенал»), полузащитники Марко Верратти (ПСЖ), Бернарду Силва («Монако») и Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), а также форвард Клиан Мбаппе («Монако»), которого может заменить Усман Дембеле («Боруссия» Дортмунд).

В текущем сезоне Месси провел за «Барселону» 43 матча во всех турнирах, в которых забил 43 мяча и отдал 16 голевых передач.

Контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до лета 2018-го года, на данный момент между игроков и клубом идут переговоры о продлении соглашения.