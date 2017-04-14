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Месси попросил Барселону купить пятерых футболистов

Аргентинский бомбардир поименно назвал тех, кого хочет видеть в каталонском клубе

  • 14.04.2017 15:34
  • 1198 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Барселона. Лионель Месси
© ФК Барселона. Лионель Месси

29-летний аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси назвал руководству клуба список игроков, которых он хочет видеть в команде в следующем сезоне.

Это защитник Эктор Бельерин («Арсенал»), полузащитники Марко Верратти (ПСЖ), Бернарду Силва («Монако») и Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), а также форвард Клиан Мбаппе («Монако»), которого может заменить Усман Дембеле («Боруссия» Дортмунд).

В текущем сезоне Месси провел за «Барселону» 43 матча во всех турнирах, в которых забил 43 мяча и отдал 16 голевых передач.

Контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до лета 2018-го года, на данный момент между игроков и клубом идут переговоры о продлении соглашения.

Источник — Don Balon

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Комментарии
    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 14.04.2017 15:51
    +6
    Не надоело такой бред писать. Месси хочет продать 5 футболистов ,Месси не доволен 5 футболистами!
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    minke
      minke, 14.04.2017 15:58
    -1
    пропуская 4 от ПСЖ и 3 от Юве и он хочет одного защитника. Хороший тактик из Лео выйдет.
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    zhyr
    online
      zhyr, 14.04.2017 16:12
    -1
    навіщо Барсі нові форварди?
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    deN.
    online
      deN., 14.04.2017 16:12
    0
    "Источник — Don Balon". Безумовно це авторитетне джерело!
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