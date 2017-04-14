Роман САНЖАР: «Шахтеру мы еще не приогрывали»

Главный тренер «Олимпика» рассказал о подготовке команды к матчу 25-го тура Лиги Пари-Матч против «Шахтера».

- После матча с «Динамо» был разбор полетов, или же спокойно поговорили, разобрали ошибки?

- Это был спокойный разбор полетов. Мы допустили много ошибок, много чего сделали неправильно, сыграли неважно. Но в этом нет ничего страшного, ведь мы играли с грандом нашего футбола. Было бы намного больнее, если бы проиграли равным себе.

Конечно, это неприятное поражение для нас, но стоит помнить, что мы проиграли команде, которая во всех отношениях сильнее нас. Мы могли проиграть достойнее, даже могли добиться положительного результата. Но получилось так, как получилось. Мы должны сделать выводы и двигаться дальше. Другого выхода нет.

- В каком психологическом состоянии находятся футболисты?

- Все переживают. Некоторые футболисты после таких матчей чувствуют себя угнетенными и проваливаются, а другие наоборот, собираются с силами, проводят анализ и становятся сильнее. Посмотрим, как будет у нас. Хотя нам снова предстоит сыграть с непростым соперником.

- Такие поражения, как после «Динамо», это повод проводить ротацию?

- Возможно, но только если есть для этого ресурсы. У нас очень маленькая обойма тех ребят, которые готовы выходить на поле и показывать тот футбол, который будет соответствовать нашим амбициям. Многим ребятам нужно подтягиваться, они пока еще не готовы. Поэтому большую ротацию нам провести не удастся, даже если мы захотим.

- К кому из игроков у вас было больше всего претензий по мотивам матча с «Динамо»?

- Мы разобрали игру. Этот матч все, за небольшим исключением, провели плохо. Но в этом нет ничего страшного, на самом деле. Мы не будем делать из этого поражения трагедию, сделаем выводы и будем двигаться дальше.

- Зимой команду пополнили несколько новичков. В каком они состоянии на данный момент?

- На сегодняшний день они не готовы помочь команде. Я вижу тренировочный процесс, им нужно работать. Как только я увижу, что они готовы, они появятся на поле, как и все ребята.

- Какие кадровые проблемы испытываете перед матчем с «Шахтером»?

- У нас травмировал колено Виталий Гемега, по-прежнему травмирован Темур Парцвания. Все остальные работают в общей группе.

- Поражение «Шахтера» в прошлом туре – это плюс или минус для «Олимпика»?

- Думаю, что минус. Потому что «Шахтер» - это команда, которая будет максимум мотивирована после поражения. К тому же, мы им еще не проигрывали. Понимаю, что нас ждет очень непростая игра.

- Какой акцент будете делать в предстоящем дерби?

- Не думаю, что скажу что-то новое. Акцент сделаем на то, что в «Шахтере» каждый игрок может угрожать нашим воротам. Индивидуальное мастерство футболистов на высоте, командная скорость. Все эти моменты постараемся учесть.