U-21. Шахтер всухую разгромил Олимпик

В 25-м туре молодежного первенства «Шахтер» на выезде встречался с «Олимпиком».
14 апреля 2017 года. Белая Церковь. Стадион «Смена». 500 зрителей. +10 градусов.
«Олимпик» U-21 – «Шахтер» U-21 – 0:3
Голы: 0:1 Арендарук (83), 0:2 Сагуткин (90+1), 0:3 Топалов (90+3)
Нереализованный пенальти: Беленький (54, вратарь)
«Олимпик»: Степаненко, Писковой, Единак, Счастливцев, Козлов, Брикнер (Ткаченко, 65), Жураховский, Сергийчук (Пуды, 80), Хомутов (Шарай С., 70), Шарай В. (Глиняный, 87), Беленький (к)
«Шахтер»: Кудрик, Кирюханцев, Сагуткин, Качараба, Масалов (Корниенко, 73), Глущук (Бондарь, 80), Игнатенко, Пихаленок (к) (Коробенко, 90+4), Яловенко, Арабидзе (Арендарук, 74), Топалов
Предупреждения: Шарай В. (22), Топалов (39), Брикнер (44), Ткаченко (72), Жураховский (79), Арендарук (90+3)
Источник — ФК Шахтер
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