U-21. Шахтер всухую разгромил Олимпик

"Источник — Don Balon". Безумовно це авторитетне джерело!

навіщо Барсі нові форварди?

пропуская 4 от ПСЖ и 3 от Юве и он хочет одного защитника. Хороший тактик из Лео выйдет.

Не надоело такой бред писать. Месси хочет продать 5 футболистов ,Месси не доволен 5 футболистами!