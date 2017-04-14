Григорий СУРКИС: «Переосмысление – это единственно верный путь»

Вице-президент УЕФА, почетный президент ФФУ Григорий Суркис выступил перед участниками XIX Конгресса Федерации футбола Украины, который проходит в Киеве.

Дорогие коллеги! Уважаемые делегаты Конгресса!

Я очень рад очередной нашей встрече под сводами Дома футбола в канун знаменательной даты в новейшей истории нашей страны.

Подумать только! С той удивительной поры, когда сама возможность проведения в Украине финального турнира чемпионата Европы вызывала немало сомнений, минуло более десяти лет. Но я до сих пор не забыл слова Леннарта Йоханссона, произнесенные им в этих стенах в ноябре 2006-го: «Принцип работы Европейского футбольного союза – в том, чтобы все его члены перенимали друг у друга самое лучшее».

И вот, спустя каких-то полгода, в такие же первые весенние дни 2007-го, мы все, как один, с нетерпением ожидали вердикта кардиффского Исполкома УЕФА, решившего судьбу совместной украинско-польской заявки. Напомню, 18 апреля в 12:38 по киевскому времени честь проведения ЕВРО-2012 досталась нам с вами…

С каким счастьем и гордостью за свою страну мы восприняли то упоительное известие! И пусть не без тревог и приключений, но с блестящей организацией ЕВРО-2012 мы – как институт, ответственный за развитие футбола в Украине – все-таки справились! Разумеется, при всесторонней поддержке органов государственной власти.

Почему я говорю об этом сегодня, на собрании актива национальной федерации? Не только для приятных юбилейных воспоминаний, но и для четкого понимания того, что и киевский финал Лиги чемпионов УЕФА 2018 года должен соответствовать высочайшей организационной планке турнира поистине мирового значения!

Настаиваю на этом как почетный президент ФФУ, как вице-президент, член Исполкома Европейского футбольного союза, а также как ответственный за взаимоотношения континентальной ассоциации с национальными федерациями. Эту миссию возложил на меня Конгресс УЕФА, состоявшийся в Хельсинки на минувшей неделе.

Признаюсь, она для меня не в новинку. Неоднократно представляя президента, Исполком УЕФА на переговорах и таких же собраниях национальных федераций, разрешая деликатные или даже конфликтные ситуации в разных странах, я убедился в одном – вызовы, встающие порой и перед ФФУ, отнюдь не уникальны.

А формула успеха, выражаясь словами нового главы УЕФА Александера Чеферина, такая же, как и на футбольном поле. «Это эффективность, простота и толика творчества. Никаких пустых обещаний, пустых слов и скандалов. Метод действий – деликатный, уважительный и профессиональный».

Я свою «новую дипломатическую» миссию вижу в том, чтобы голос национальных футбольных активов еще громче звучал в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. При этом всем важно понимать, что метод «деликатности, уважительности и профессионализма» не должен восприниматься как улица с односторонним движением.

Поэтому, в том числе выполняя и свои прямые служебные обязанности, я информирую Конгресс ФФУ: в глазах европейского и всего мирового футбольного сообщества ответственность за проведение международных соревнований, в том числе финальных матчей мужской и женской Лиги чемпионов лежит на наших плечах.

А исключительная прерогатива страны-организатора – это вопросы безопасности!

В свое время УЕФА получил необходимые гарантии Президента Украины Петра Порошенко, который оказывает огромное содействие этому проекту, а также правительства и городских властей.

Европейский футбольный союз никоим образом не ставит под сомнение надежность ФФУ как партнера по организации своего самого важного события 2018 года. О чем, к слову, недавно публично заявил и заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджо Маркетти.

Тем не менее, необходимо понимать: в безукоризненной организации фестиваля в Киеве прежде всего заинтересовано футбольное сообщество Украины, в свое время снискавшее полное доверие со стороны УЕФА. Ибо его успех – это не только репутация нашей столицы и нашей страны, но и репутация всех ветвей футбольной власти!

В стремительно ускоряющемся потоке жизни любимый всеми нами вид спорта испытывает постоянно возрастающую конкуренцию за внимание и симпатии публики. Соответственно, мы в своих действиях отныне должны учитывать и этот фактор.

«В непредсказуемом мире, который регулируется и контролируется, как никогда прежде, и в то же время все больше склоняется к популизму и страху, именно на нас ложится повышенная ответственность», – убежден Александер Чеферин.

УЕФА действительно проявляет необходимую смелость и решительность, чтобы не отставать от изменчивого мира и выполнять свою миссию – заботиться о футболе на европейском континенте.

Но чтобы справляться с новыми вызовами даже столь отлаженному и эффективному механизму, как УЕФА, приходится совершенствоваться. Не случайно роль и место футбола в новых социально-экономических и политических реалиях ныне решительным образом переосмысливается.

Благодаря последним решениям Конгресса и исполкома УЕФА на иной уровень должно выйти сотрудничество с клубами, и лигами.

Это я заявляю уже как глава Комитета УЕФА по маркетинговым консультациям и представитель Исполкома УЕФА в Стратегическом совете по профессиональному футболу, от работы которого во многом зависит облик современного клубного футбола Европы.

Считаю, что огромным достижением этой структуры, как и всей новой управленческой команды УЕФА, стало решение о невозможности создания закрытой суперлиги, угрожавшей самому существованию большинства клубов и национальных чемпионатов. Это не соответствует ценностям и идеалам УЕФА. Не все решают деньги.

Как неотъемлемая часть европейского футбольного сообщества, не должна оставаться в стороне от происходящих процессов и Украина. Все видят, с какими трудностями сталкивается сейчас наш футбол.

А это значит, что и нам необходимо учиться, находить в себе силы и стимулы для адаптации к новым условиям, переходить к более эффективным, рациональным методам футбольного менеджмента.

Если украинский футбол стал беднее, чем прежде, разве это приговор? Можно бесконечно сетовать на этот фактор, а можно использовать его как импульс для развития. Да, это сложный и долгий процесс, в котором невозможно избежать ошибок. Но, на мой взгляд, переосмысление – это единственно верный путь.

Разумеется, УЕФА продолжит поддерживать наш футбол, наш чемпионат наиболее эффективными и разумными инструментами. Без помощи не останутся инфраструктурные проекты, массовый футбол, который является основой всей пирамиды.

Только в текущем финансовом цикле УЕФА дополнительно выделит национальным ассоциациям по 1 миллиону евро в качестве солидарных выплат.

Более справедливая система, основанная на спортивных результатах, будет применяться и при распределении призовых за выступления в еврокубковых турнирах.

В новом цикле, стартующем в 2018 году, отчисления клубам и лигам от обоих турниров еще более возрастут!

Таким образом, в ближайшие годы выплаты от УЕФА вообще могут стать важнейшей составляющей бюджетов наших ведущих профессиональных клубов. И стимулом для других – биться за место в этом пуле, а значит – развиваться, прогрессировать.

К услугам украинских коллег – лучшие наработки УЕФА и в областях, где футбол сочетается с коммерцией. Ньон готов оказать любую поддержку в этом направлении. Дело за малым – использовать передовой опыт во благо самих клубов, лиг и нашего футбола в целом.

Возьмем, например, финансовый «фейр-плей» УЕФА, благодаря которому убытки европейских клубов снизились более чем на 80%. Почему бы его нормы постепенно не внедрять и в национальных чемпионатах, а не только применять к участникам еврокубков?

Клубы должны жить по средствам и грамотно управляться вне зависимости от того, играют они на международной арене или нет. Это, кстати, одна из идей президента УЕФА, которую самое время осмыслить.

Возьмем еще пример. Помните, какие дискуссии протекали в Украине вокруг лимита на легионеров? Его объективно необходимо было ужесточать, что ФФУ поступательно и делала.

Увы, после 2012 года эта тема по большому счету была пущена у нас на самотек, что, в конце концов, привело к массовому, лавинообразному оттоку квалифицированных игроков – уже не только легионеров – из чемпионата страны.

Это еще раз доказывает – если управленцы не принимают своевременных решений, постоянно откладывают их «на потом», тогда сама жизнь выполняет за них неприятную, так называемую «грязную работу». Только уже в более жесткой, болезненной и назидательной форме.

Европейский футбольный союз открыт для взаимодействия со всеми интересантами в борьбе против таких негативных проявлений, как договорные матчи, допинг, расизм и прочие формы нетерпимости, включая насилие на стадионах.

Александер Чеферин и мы, члены его команды – вице-президенты, исполком, администрация УЕФА – нацелены на построение еще более справедливой и сбалансированной системы европейского футбола, стимулирующей привлечение инвестиций в игру.

Что касается общей стратегии, последний Конгресс в целом поддержал реформаторские усилия президента УЕФА, подтвердив готовность, а главное – способность к самосовершенствованию.

В процессе голосования, можно сказать, вся европейская футбольная семья продемонстрировала умение адекватно реагировать на новые вызовы времени, а также желание глобально конкурировать ради дальнейшего развития игры.

Теперь пришло время каждому задаться вопросом: к чему должен быть готов футбольный актив, в том числе – на местах, в отдельных странах и даже в отдаленных регионах?

Для начала – к осмыслению роли и места футбола в новых политических и социально-экономических реалиях. И тогда, считает президент УЕФА, будет понятно, на каком этапе, и какими методами действовать – эволюционными или революционными.

От его имени я приглашаю к серьезным размышлениям на эту же тему и делегатов сегодняшнего Конгресса Федерации футбола Украины: «Давайте бороться за то, что считаем справедливым».

Спасибо за внимание.