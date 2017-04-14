Заря – Динамо: последние новости перед игрой

Сегодня на «Славутич-Арене» в Запорожье состоится поединок 25-го тура Лиги Пари-Матч сезона 2016/2017 между луганской «Зарей» и киевским «Динамо».

Стартовый свисток главного арбитра встречи Анатолия Жабченко прозвучит в 19:00.

Утром в день игры состоялось предматчевое совещание по организационным вопросам. Среди прочего, было утверждено, в каких комплектах формы сегодня будут играть соперники. Принимающая сторона избрала домашний комплект белого цвета (голкипер сыграет в зеленом), а гости из Киева проведут матч в запасном, синем комплекте (голкипер – в желтом).

Вчера, в день матча молодежных составов, в Запорожье была отличная солнечная погода. Сегодня с самого утра тучи сгустились и в Запорожье шел дождь, который прекратился ближе к полудню. На вечер синоптики осадков не ожидают, а температура воздуха на момент начала игры согласно их прогнозам будет составлять приблизительно +13°С.

Несмотря на сегодняшние осадки, газон «Славутич-Арены» пребывает в отличном состоянии. Напомним, совсем недавно комплимент агрономической службе арены сделал наставник «бело-синих» Сергей Ребров, приведя поле стадиона в пример многим другим стадионам клубов Премьер-лиги.

Динамовцы прибыли в город проведения матча накануне вечером и остановились в отеле Khortitsa Palace. Сегодня в программе киевской команды традиционная прогулка и теоретическая установка на игру.

Несмотря на то, что матч состоится в будний день, в Запорожье приезд «Динамо», как и всегда, вызывает ажиотаж среди болельщиков. По состоянию на утро пятницы было продано более пяти тысяч билетов (вместимость стадиона – 11756 зрительских мест), однако традиционно основной наплыв желающих приобрести билет ожидается ближе к началу игры.