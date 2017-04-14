Андрій ПАВЕЛКО: «Почали роботу над планом розвитку футболу»

Федерація футболу України та всесвітньо відома компанія «Ернст енд Янг» ведуть роботу над створенням системної стратегії розвитку вітчизняного футболу. Про це у своєму виступі на XIX конгресі ФФУ заявив президент організації Андрій Павелко.

«На мою думку, одним з найважливіших рішень минулого звітного періоду став запуск проекту з розробки пріоритетних напрямків діяльності ФФУ на майбутнє. Разом з партнером УЄФА – компанією «Ернст енд Янг» ми почали роботу над етапами «Стратегія розвитку футболу в Україні на період до 2030 року», – повідомив президент ФФУ.

Також Андрій Павелко розповів, що зараз у структурі організації створюється принципово нова Служба стратегічного розвитку футболу. «Основним завданням цієї Служби стане координація дій усіх учасників футбольної спільноти з реалізації рішень Комітету стратегічного розвитку футболу положень «Стратегії-2030», – зазначив очільник ФФУ.

Для довідки:

«Ернст енд Янг» – одна з найбільших міжнародних компаній, що надають професійні аудиторські, консультаційні, податкові та юридичні послуги. Одна з компаній Великої четвірки. Володіє мережею компаній-членів у близько 150 різних країнах, кожна з яких є окремою юридичною особою. Штаб-квартира компанії знаходиться у Лондоні.