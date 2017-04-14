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Алан ПАТРИК: «Мотивация у Шахтера будет зашкаливать»

Хавбек донецкого клуба поделился ожиданиями от поединка с «Олимпиком»

  • 14.04.2017 14:15
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ФК Шахтер Донецк. Алан Патрик
© ФК Шахтер Донецк. Алан Патрик

Полузащитник «Шахтера» – о предстоящем дерби с «Олимпиком».

– «Олимпик» – единственная команда, которая смогла дважды в этом сезоне отобрать очки у «горняков». У соперника есть какой-то секрет?
– Думаю, никаких особых секретов нет. Просто «Олимпик» предельно грамотно и слаженно действовал в защите. Для нас же сейчас очень важно сконцентрироваться на реализации моментов – от этого будет зависеть исход предстоящей встречи.

– Алан, какой игры вы ожидаете?
– Нам предстоит очередной сложный матч. «Олимпик», как и большинство команд, играющих с нами, будет рассчитывать на успех в контратаках. Непросто действовать против таких соперников. В прошлом поединке «Черноморец» за 90 минут создал всего два момента и в итоге победил. Но это футбол, мы должны от матча к матчу идти к нашей цели – завоевать золото Премьер-лиги. Уверен, после встречи с «Черноморцем» мотивация у футболистов «Шахтера» будет зашкаливать. Кроме того, ждем наших болельщиков в Киеве, их поддержка будет очень важна.

– Ты все чаще появляешься на поле. Как прокомментируешь свою готовность?
– Чувствую себя великолепно. Всегда стараюсь полностью отдаваться на тренировках, а в играх делаю все возможное, чтобы помочь «Шахтеру» победить. Конечно, я хочу выходить на поле как можно чаще, хочу стать футболистом основного состава. Я каждый день работаю над этим и жду своего шанса.

Источник — ФК Шахтер

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