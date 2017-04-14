Артем ФРАНКОВ: «Претензии к Полтаве выглядят смешно»

Член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков прокомментировал решение КДК ФФУ засчитать «Полтаве» техническое поражение в кубковом матче с «Шахтером» на основании всплывших обстоятельств.

«О Полтаве вдогонку. «2. Питання забезпечення громадського порядку. Були питання про окремий сектор для глядачів гостей, недостатню кількість стюардів і неналежне забезпечення порядку з боку поліції».

Я, конечно, не директор матча, но эти претензии выглядят смешно — они не то что не могут послужить поводом для закрытия стадиона накануне (!), они, как правило, утрясаются на рабочем совещании с утра в день матча. Поправьте меня, если что. В самом деле, никак нельзя за сутки добавить стюардов и милиции?! Ой. Не верю. А вот в то, что нашлась суперпричина, которая раньше не звучала нигде и никак — не просто верю, а вижу.

В то же время признаю, что мнения по этому поводу разделены довольно существенно, так что позицию насчет того, что стадион прикрыли справедливо, учитываю. Увы, вопросов остается предостаточно, и главный из них — дальнейшие действия ФК «Полтава», — написал Франков.