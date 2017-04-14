Бавария хочет купить Инсинье

«Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Наполи» Лоренцо Инсинье.

Немецкий клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Также хавбеком интересуются «Ливерпуль» и «Арсенал». Напомним, что Инсинье на протяжении уже длительного времени не может договориться с «Наполи» о продлении контракта.

В этом сезоне 25-летний Инсинье провел за «Наполи» 42 матча, забил 16 голов и отдал 10 результативных передач.