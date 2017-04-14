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Бавария хочет купить Инсинье

Хавбек «Наполи» может перебраться в Германию

  • 14.04.2017 13:47
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Метки
ФК Наполи. Лоренцо Инсинье
© ФК Наполи. Лоренцо Инсинье
«Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Наполи» Лоренцо Инсинье.
 
Немецкий клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Также хавбеком интересуются «Ливерпуль» и «Арсенал». Напомним, что Инсинье на протяжении уже длительного времени не может договориться с «Наполи» о продлении контракта. 
 
В этом сезоне 25-летний Инсинье провел за «Наполи» 42 матча, забил 16 голов и отдал 10 результативных передач.
 

Источник — Euro-football

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