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Юрий ВЕРНИДУБ: «Калитвинцев не поможет Заре в матче с Динамо» 14:37 — kostyasumy А ШД здесь за такое с говном мешают каждый раз. А тут просто: "есть такой пунктик в контракт...

Шахтер необычно напомнил об истории с переносом даты матча с Динамо 14:22 — reignofshakhtar Тролінг 100% влучний.динамікі просто палають і з дупобіллю намагаються всім казати як в них не па...

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Надеюсь, Конте уделит нам время» 13:54 — superfansoccer Вообще Шева молодец. Крути верти, а хоть, что-то для сборной и футбола в отличии от той же федера...