В матче чемпионата России среди университетских команд футболисты чеченской команды напали на футболиста соперника из уральского учебного заведения и избили того до крови. После инцидента футболист покинул поле с окровавленным лицом.
Источник — Sport.ua
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Трансляция, кстати, на уровне как минимум Первой лиги, а поле лучше, чем в УПЛ, к сожалению
Трансляция, кстати, на уровне как минимум Первой лиги, а поле лучше, чем в УПЛ
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Москва
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