Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Чеченские футболисты жестоко избили соперника во время игры

В России в матче университетских команд произошла драка

  • 14.04.2017 13:21
  • 1926 просмотров
  • 6 комментария
Метки
Чеченские футболисты жестоко избили соперника во время игры
В матче чемпионата России среди университетских команд футболисты чеченской команды напали на футболиста соперника из уральского учебного заведения и избили того до крови. После инцидента футболист покинул поле с окровавленным лицом.


 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Юра Бойко
    online
      Юра Бойко, 14.04.2017 13:33
    +2
    Новости из "русского мира" подъехали
    Трансляция, кстати, на уровне как минимум Первой лиги, а поле лучше, чем в УПЛ, к сожалению
    Ссылка
    Олександр Панасюк
      Олександр Панасюк, 14.04.2017 13:52
    +8
    дікіє люді, дєті гор...
    Ссылка
    leejohn
    leejohn, 14.04.2017 13:52
    +7
    звери, не иначе
    Ссылка
    AlexDSan
      AlexDSan, 14.04.2017 14:04
    +2
    Добро пожаловать на ЧМ2018!!!
    Ссылка
    VadimRivne
      VadimRivne, 14.04.2017 14:11
    +2
    І там руських нагнули
    Ссылка
    уух
    online
      уух, 14.04.2017 14:38
    0
    Юра Бойко, 14.04.2017 13:33 +3
    Трансляция, кстати, на уровне как минимум Первой лиги, а поле лучше, чем в УПЛ
    -----------------------------------------------

    Москва
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.