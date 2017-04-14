Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Мне нравится игра сборной Украины»

Где в новости фраза про активы? Я что-то её не увидел вообще. Или это ваши данные?

Как видим "бей хохлов" было всегда. Зато "вы же младшие братья". эхххх.... На...

ой ЭТО ВСЕ ПРИДИРКИ! лол, ну а так по делу, я видел, но уже не стал как то переоформлять

заголовок: " igital Chaos осталась без состава по Dota 2"текст: " C не останется б...