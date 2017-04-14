Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Мне нравится игра сборной Украины»

Главный тренер луцкой «Волыни» Виталий Кварцяный оценил турнирные шансы сборной Украины в отборе ЧМ-2018.
— Если учитывать всю нынешнюю ситуацию, то сборная Украины движется в правильном направлении. Но в футболе есть очень важный фактор — Фортуна, а она не сильно жаловала нашу команду в первой части турнирной дистанции. Но вообще мне нравится игра сборной, хотя как будет дальше — посмотрим, — сказал Кварцяный.
Источник — zbirna.com
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