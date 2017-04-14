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Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Мне нравится игра сборной Украины»

Наставник «Волыни» - о шансах сборной Украины попасть на чемпионат мира в Россию

  • 14.04.2017 12:54
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Метки
ФК Волынь. Виталий Кварцяный
© ФК Волынь. Виталий Кварцяный
Главный тренер луцкой «Волыни» Виталий Кварцяный оценил турнирные шансы сборной Украины в отборе ЧМ-2018.
 
— Если учитывать всю нынешнюю ситуацию, то сборная Украины движется в правильном направлении. Но в футболе есть очень важный фактор — Фортуна, а она не сильно жаловала нашу команду в первой части турнирной дистанции. Но вообще мне нравится игра сборной, хотя как будет дальше — посмотрим, — сказал Кварцяный.
 

Источник — zbirna.com

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