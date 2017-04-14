Сергей Гринь против Шахтера не сыграет

Нападающий «Олимпика» Сергей Гринь не сможет сыграть в донецком «дерби» против «Шахтера».

Причиной является тот факт, что права на футболиста до сих пор принадлежат «горнякам», а в «Олимпике» нападающий выступает на правах аренды. В клубе уже подтвердили, что нападающий не сможет принять участие в этом матче.

Главный тренер «Шахтера» Пауло Фонсека не раз заявлял, что при нем арендованные игроки не будут играть против его команды, и Гринь не стал исключением.

Напомним, Сергей Гринь только недавно восстановился от травмы и начал набирать форму, выходя в матчах против «Черноморца» и «Карпат» на замену, а в последнем матче против «Динамо» уже провел на поле весь матч.