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Сергей Гринь против Шахтера не сыграет

Арендованному футболисту запретил играть главный тренер «Шахтера»

  • 14.04.2017 12:45
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ФК Олимпик. Сергей Гринь
© ФК Олимпик. Сергей Гринь
Нападающий «Олимпика» Сергей Гринь не сможет сыграть в донецком «дерби» против «Шахтера».
 
Причиной является тот факт, что права на футболиста до сих пор принадлежат «горнякам», а в «Олимпике» нападающий выступает на правах аренды. В клубе уже подтвердили, что нападающий не сможет принять участие в этом матче.
 
Главный тренер «Шахтера» Пауло Фонсека не раз заявлял, что при нем арендованные игроки не будут играть против его команды, и Гринь не стал исключением. 
 
Напомним, Сергей Гринь только недавно восстановился от травмы и начал набирать форму, выходя в матчах против «Черноморца» и «Карпат» на замену, а в последнем матче против «Динамо» уже провел на поле весь матч.
 

Источник — Sport.ua

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