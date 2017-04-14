Украина не смогла договориться с Норвегией и Албанией

Федерация футбола Украины не смогла согласовать проведение товарищеского матча для сборной против команд Норвегии или Албании. Об этом рассказал главный тренер желто-синих Андрей Шевченко после вчерашней встречи комитета национальных сборных ФФУ.

По его словам, именно норвежцы были приоритетным вариантом для проведения в начале июня дружеской встречи, но договориться о поединке в конечном итоге не удалось.

Также сорвалась и возможная встреча против Албании, после чего ФФУ выбирала из двух вариантов — Мальта или Египет. Решение в пользу островитян было принято по той причине, что африканцы хотели играть только на своем поле, а лететь в Египет Шевченко не пожелал.

Отметим, что против Мальты Украина сыграет 6 июня в Австрии, а уже 11 июня на выезде проведет свой шестой поединок в рамках отборочного цикла на чемпионат мира-2018 против национальной сборной Финляндии.