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Украина не смогла договориться с Норвегией и Албанией

Команда Андрея Шевченко вместо Мальты могла сыграть с более сильными соперниками

  • 14.04.2017 12:41
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ffu.org.ua. Андрей Шевченко
© ffu.org.ua. Андрей Шевченко
Федерация футбола Украины не смогла согласовать проведение товарищеского матча для сборной против команд Норвегии или Албании. Об этом рассказал главный тренер желто-синих Андрей Шевченко после вчерашней встречи комитета национальных сборных ФФУ.
 
По его словам, именно норвежцы были приоритетным вариантом для проведения в начале июня дружеской встречи, но договориться о поединке в конечном итоге не удалось.
 
Также сорвалась и возможная встреча против Албании, после чего ФФУ выбирала из двух вариантов — Мальта или Египет. Решение в пользу островитян было принято по той причине, что африканцы хотели играть только на своем поле, а лететь в Египет Шевченко не пожелал.
 
Отметим, что против Мальты Украина сыграет 6 июня в Австрии, а уже 11 июня на выезде проведет свой шестой поединок в рамках отборочного цикла на чемпионат мира-2018 против национальной сборной Финляндии.
 

Источник — Шахта

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