5 игроков Шахтера под угрозой дисквалификации перед матчем с Динамо

Конечно же, в предстоящем туре наибольшее внимание привлекает матч на Славутич-Арене, где Динамо сыграет со своим главным конкурентом в соперничестве за второе место в чемпионате — Зарей.

Оба противника в очных поединках текущего первенства добыли гостевые победы. Правда, Динамо еще и крупно обыграло Зарю в 1/8 финала Кубка Украины.

Весну, кстати, подопечные Юрия Вернидуба начали ни шатко ни валко, набрав в шести матчах всего 39% очков, в то время как динамовцы имеют наилучший показатель среди всех участников ПЛ (83%).

Что касается дисквалификаций, то у обоих оппонентов такая проблема отсутствует. Правда, в какой-то мере осторожными нужно быть Морозюку, Виде и Федорчуку, которые в случае получения горчичника пропустят следующий поединок — с Шахтером.

У горняков в этом плане картина и вовсе неутешительная. На грани дисквалификации пребывают сразу шесть исполнителей. И если Фред сейчас не играет, то Срна, Степаненко, Бернард, Дентиньо и Бланко-Лещук рискуют не выйти в 26-м туре на поле НСК Олимпийский. А ведь матч с Олимпиком обещает быть нешуточным. Оранжево-черным наверняка хочется поставить на место зарвавшихся земляков, которые в текущем чемпионате еще не дали себя обыграть лидеру турнира.

А 25-й тур по причине дисквалификаций пропустят шесть футболистов: Грицук (Александрия), Кожушко (Днепр), Одарюк (Ворскла), Хочолава (Черноморец), Мемешев и Шаповал (оба — Волынь).