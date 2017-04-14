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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Надеюсь, Конте уделит нам время»

Андрей Шевченко везет украинских тренеров на стажировку в «Челси»

  • 14.04.2017 11:49
  • 731 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФФУ. Андрей Шевченко
© ФФУ. Андрей Шевченко
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко договорился с «Челси» о стажировке украинских тренеров.
 
- Cделаем общую стажировку в клубе «Челси», чтобы посмотреть академию, поговорить об общей структуре, планах, которые мы ставим перед собой.
 
- Вы договаривались непосредственном с тренером «Челси» Антонио Конте?
- Я веду переговоры с клубом, надеюсь, что график команды позволит главному тренеру «Челси» также уделить нам время.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Ihor8
    online
      Ihor8, 14.04.2017 12:04
    -2
    Его любимый термин "структура игры" уже начинает бесить
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