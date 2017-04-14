Андрей ШЕВЧЕНКО: «Надеюсь, Конте уделит нам время»

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко договорился с «Челси» о стажировке украинских тренеров.

- Cделаем общую стажировку в клубе «Челси», чтобы посмотреть академию, поговорить об общей структуре, планах, которые мы ставим перед собой.

- Вы договаривались непосредственном с тренером «Челси» Антонио Конте?

- Я веду переговоры с клубом, надеюсь, что график команды позволит главному тренеру «Челси» также уделить нам время.