Сборная Ирландии перейдет на форму от New Balance

После 23 лет сотрудничества с Umbro сборная Ирландии сменила технического спонсора. Теперь им станет американская компания New Balance. Соглашение вступает в силу с августа, а уже 2 сентября во время 7-го тура отборочных матчей ЧМ-2018 сборная выступит в спортивной форме от нового спонсора.
New Balance — американская компания, с 1906 года производящая спортивную одежду и обувь. В Украине официальная продукция бренда представлена в интернет-магазине Kedoff.net, скидочный сайт Picodi.com предоставляет скидочные промокоды на продукцию бренда.
Компания New Balance является спонсором таких клубов как Порту, Севилья, Бери и других. В этом году на форму от New Balance перешёл также английский футбольный клуб Ливерпуль.
Источник — Independent
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