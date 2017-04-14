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Мирон МАРКЕВИЧ: «Видел, какая серьезная работа проводится в Челси»

Экс-наставник «Днепра» рад, что тренеры сборной Украины будут стажироваться в «Челси»

  • 14.04.2017 11:37
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ФК Днепр. Мирон Маркевич
© ФК Днепр. Мирон Маркевич
Накануне в Доме футбола состоялась встреча комитета национальных сборных. Его председатель Мирон Маркевич собрал тренеров всех команд – от U-16 до главной. В частности, приветствовали Сергея Попова, чья сборная U-17 пробилась на Чемпионат Европы. После отчетной части наставников ожидал сюрприз. Андрей Шевченко договорился о стажировке наших специалистов в «Челси». Будет возможность поучиться у одного из самых прогрессивных и успешных тренеров последних лет - итальянца Антонио Конте. Стажировка украинских наставников запланирована на май.
 
Мирон Маркевич:
 
- Нет противоречия в том, что тренеры сборной стажируются в клубе?
- Абсолютно нет. Во-первых, «Челси» - это серьезная английская команда, там серьезно работает школа. Так что очень хорошо, что Андрей Шевечнко договорился о стажировке. Я недавно был в «Челси», правда, был там дольше, где-то около двух недель. Видел, что там действительно проводится серьезная работа. Для наших тренеров это будет очень полезно.
 

Источник — ТК Футбол

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