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Алабу ждут в Реале

Мадридский «Реал» интересуется защитником мюнхенской «Баварии» Давидом Алабой

  • 14.04.2017 11:20
  • 153 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Бавария. Давид Алаба
© ФК Бавария. Давид Алаба
Президент королевского клуба Флорентино Перес в неофициальной обстановке уже контактировал с представителями чемпиона Германии относительно возможного трансфера 24-летнего бека. В «Реале» видят в австрийце игрока, который способен закрыть любую позицию в линии обороны. 
 
В нынешнем сезоне Алаба забил 3 гола и отдал 7 результативных передач в 39 играх за «Баварию».
 

Источник — Euro-football

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Комментарии
    karaim2011
    online
    karaim2011, 14.04.2017 11:24
    +1
    Охота началась))
    Вовремя Юве переподписал Дибалу...))
    Ссылка
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