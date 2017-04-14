Алабу ждут в Реале

Президент королевского клуба Флорентино Перес в неофициальной обстановке уже контактировал с представителями чемпиона Германии относительно возможного трансфера 24-летнего бека. В «Реале» видят в австрийце игрока, который способен закрыть любую позицию в линии обороны.

В нынешнем сезоне Алаба забил 3 гола и отдал 7 результативных передач в 39 играх за «Баварию».