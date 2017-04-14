Виктор СКРИПНИК: «В Германии все в шоке от взрывов»

Украинский экс-тренер «Вердера» Виктор Скрипник, 21 год проживающий в Германии, – об атаке на «Боруссию», своей работе и Коноплянке.

- Виктор, как восприняли произошедшее в Дортмунде во вторник вечером?

- Конечно, это не может не радовать. Сейчас такая ситуация в мире, когда не знаешь, что может случиться. Безусловно, обидно, что такие матчи прерываются. Все в шоке. Слава Богу, обошлось без жертв и серьезных повреждений.

- У вас, случайно, нет знакомых в дортмундской команде?

- Есть. Но это не означает, что я сейчас всем им буду звонить. Это беда не только Дортмунда, а всего немецкого футбола. Повторюсь, слава Богу, все было не так масштабно, и уже в среду эта игра состоялась.

- Какие настроения в связи с этим покушением на «Боруссию» в Германии?

- Есть мнения, что это только сплотит «Боруссию» и разозлит ее. Другие говорят, что, возможно, болельщикам будет не до футбола и они побоятся идти на стадион. Через подобное уже проходили, когда отменяли игру сборной Германии в Ганновере из-за угрозы терактов. Возвращаемся к тому, что очень неспокойно во всем мире и жалко, что это добирается до спорта.

- По-вашему, произошедшее может сказаться на посещаемости матчей в Германии?

- Надеюсь, нет. Эти события еще свежи в памяти и, возможно, кого-то передернут. Но футбол – это тот спектакль, на который все хотят попасть.

- Поговорим о «Барселоне». Мало кто думал, что с ней может произойти практически то же, что и в Париже. Но это случилось. Как для себя объясняете ее разгром в Турине?

- Мне кажется, команда себя уже изжила. Она может выстрелить, как в ответном матче с ПСЖ. Но в целом каталонцы уже не играют, а мучаются. «Барселону» все изучили. Конечно, в ее составе – топ-игроки. Но каталонцам, на мой взгляд, не хватает свежести, новых футболистов, которые бы внесли больше креатива в игру команды. Конечно, нужно похвалить «Ювентус», сыгравший с хорошей, присущей итальянским командам, тактической выучкой. Предполагаю, что «Барселона» в этот раз уже не отыграется...

- Дважды в одну воронку снаряд не попадет?

- В футболе всякое случается, но не думаю. Парижане почти всегда играют в атакующий футбол, с позиции силы. А на поле «Барселоны» сыграли от обороны, что делают не часто или не умеют делать. И за это поплатились – «Барселона» забила эти мячи. Можно сказать: не «Барселона» обыграла Париж, а Париж проиграл «Барселоне». Не думаю, что итальянцы могут растерять задел в три мяча. Тем более, они хорошо играют вторым номером. И тактические оборонительные построения итальянцев отличаются от других – они более компактные. Думаю, «Барселоне» в этот раз ничего не светит.

- Перейдем к вашим делам. С тех пор, как в сентябре вы покинули пост главного тренера «Вердера», уже успели психологически восстановиться и перезарядить батарейки?

- Время лечит, хотя я и не болел... Конечно, постоянная, из матча в матч, борьба за выживание в Бундеслиге наложила свой отпечаток. Это переживания не столько за результат, сколько за клуб. Хорошо, что сейчас мы набрали очки, позволяющие не сильно опасаться вылета. Хотя это не значит, что можно теперь играть спустя рукава. Что касается моих дел, у меня – действующий контракт с «Вердером», я общаюсь с коллегами и работаю, можно так сказать, и дальше. Так что все нормально, за меня не надо переживать.

- Что сейчас входит в круг ваших обязанностей в «Вердере»?

- Тот же футбол, аналитика, только без переодевания и выхода на поле. Можно сказать, я человек при клубе, который наслаждается свободным временем. У меня нет жесткого рабочего графика. Но все знают, что я принадлежу «Вердеру».

- У этой вашей должности есть название?

- Формально я вхожу в тренерский штаб «Вердера».

- Что позволили себе за последние полгода такого, на что во время активной работы не хватало времени? Может, съездили куда-то или в театр, кино сходили?

- Как раз то, что вы называете, вот это я сейчас и делаю. Время позволяет. Я не буду называть те страны, где я был, или те музеи, которые посетил. Отвез своих детей в жаркие края, где раньше не хватало времени побывать. Я рад этому времени. До этого 20 лет в «Вердере» все было распланировано, отпуск – два раза в год. А хотелось и туда съездить, и туда. Сейчас я наслаждаюсь жизнью и рад этому. Могу спокойно полежать, почитать книгу.

- Какие у вас книжные предпочтения?

- Люблю, например, военные мемуары, а сейчас читаю испанский детектив.

- У вас были переговоры о работе главным тренером сборной Беларуси. Почему в итоге не срослось?

- То, что я хотел сказать на эту тему, я уже сказал. Не хочу ее развивать. У меня и сейчас есть предложения, мной интересуются. Но на данный момент я делаю то, что я делаю. Когда приму какое-то решение, вы об этом узнаете.

- Выступавший в Германии Анатолий Мущинка рассказывал нам, что после завершения карьеры игрока работал завмагазином, освоил IT-специальность. Вы себя можете представить вне футбола?

- Футбол вошел в мою жизнь, надеюсь, навсегда, и пока это так, мне не надо думать о другом.

- Вы говорили, что не исключаете работы в Украине. Меня это удивило, учитывая, что наш футбол сейчас в упадке...

- Ключевое слово – «если». Если будет предложение, тогда я буду думать, принимать решение. Пока что даже нет для этого повода.

- Сейчас на грани существования «Днепр», из которого вы уезжали в «Вердер» в 1996-м. Как оцениваете ситуацию с вашим бывшим клубом?

- Конечно, неприятно слышать такие новости. Но было бы странно, если бы в нынешнее время в Украине все процветало. Я желаю «Днепру» продолжить существование. Трудности были и тогда, когда я играл в «Днепре». Но находились правильные решения, спонсоры, чтобы команда поднималась. Даже если команда вылетит или ее снимут с соревнований, болельщикам надо продолжать верить, что она снова будет грозной силой в украинском футболе.

- Интересно ваше мнение по Коноплянке. То, что он почти не играет в «Шальке», для вас удивительно или логично?

- Мне можно было бы делать выводы, если бы я находился там. Наблюдая со стороны, надеялся, что тот год, который он провел в «Севилье», научит человека более интенсивному футболу и придаст ему желания себя развивать. В «Шальке» у него одно время довольно неплохая статистика по голам была... Но у каждого судьба. Западный футбол отличается большой конкуренцией. В этом, на мой взгляд, одна из причин, почему мы не так часто видим на поле украинских легионеров.

- О Коноплянке говорят – играет на чистых мячах, не отрабатывает на оборону. В этом корень его проблем?

- Вы спрашиваете и сами же отвечаете. Кто-то говорит: ему не подходит тактика. Кто-то: плохая форма. Я не знаю внутренних подробностей. Но те нюансы, о которых вы говорите... Это, возможно, одна из составляющих, приводящих к тому, что он не играет.