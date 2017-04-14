Сергей ПУЧКОВ: «Мы ни под кого не подстраиваемся»

Накануне матча с «Вересом» свой комментарий клубной пресс-службе дал главный тренер «Горняка-Спорт» Сергей Пучков.

- Сергей Валентинович, как команда тренировалась и готовилась к играм с «Вересом»?

- У нас был небольшой перерыв между играми с «Буковиной» и «Вересом», в итоге полного выходного у футболистов не было. На следующий день после игры «Буковиной» мы провели втягивающую тренировку, восстановили ребят. На следующий день посмотрели игру и разобрали ее. У нас было столько моментов, которые нам надо было реализовывать. Не знаю почему наставник «Буковины» Олег Ратий, сказал, что у них были возможности выиграть тот матч. Каких-то стопроцентных моментов со стороны соперника я так и не увидел. Нам же есть над чем работать. Обидно, что не забили стопроцентные моменты. Таких у нас было несколько. Только у Дячукаих было два: удар в штангу и выход один на один. Были моменты и в первом тайме, но нашим игрокам мешало спешное принятие решений. Ребята понимают, что мы от них требуе, но пока им не все удается выполнять в полном объеме. Самое главное, что в команде появляется хорошее взаимодействие. Во время разбора игра мы показывали, как игроки должны действовать, чтобы соперник бегал без мяча. Стараемся двигаться вперед, чтобы в игру, которая нам предстоит с «Вересом» добиться положительного результата.

- Насколько хорошо Вы изучили соперника и условия, в которых пройдет матч?

- Перед матчем со стороны руководства «Вереса» были качели по поводу мечта проведения поединка. Сначала они присылали сообщение, что игра будет во Львове, потом в Стрые, в итоге мы играем в Ровно, где будет действовать дисквалификация стадиона. Будем играть без зрителей. Ну а что касается соперника, то перед ним стоит задача попадания в премьер-лигу. Они её уже озвучивали и под эту задачу проводили селекционную работу. Все зависит от нашего настроя. Мы ни под кого не подстраиваемся, ни под какие команды, где бы они не были — вверху или внизу турнирной таблицы. У нас есть своя задача и мы ее хотим выполнить и будем выполнять, футболисты должны выполнить наши требования.

- То, что игра пройдет без зрителей, будет ли это на руку вашей команде?

- Конечно, с болельщиками уверенности больше было бы у хозяев, поскольку трибуны — это двенадцатый игрок команды. Ну и нам было бы приятно, чтобы на нашу команду пришло бы столько зрителей и болельщиков, которые переживали бы и смотрели не только на свою команду, но и оценили бы нас. С одной стороны, нам может быть и легче будет, но поскольку мы будем играть на победу, то будет непросто

- Каково состояние футболистов? Нет ли потерь?

- Слава богу, все здоровы, нет микротравм. Все в строю и все рвутся в бой и хотят доказать, что пришли в команду не просто так.