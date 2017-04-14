Винченцо МОНТЕЛЛА: «Должны агрессивно сыграть против Интера»

Тренер «Милана» Винченцо Монтелла пообщался с прессой накануне миланского дерби.

О Берлускони и Галлиани

«Мне совсем недавно сообщили, что клуб продан, я общался и с Галлиани, и с Фассоне. Хочу поблагодарить Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани за возможность тренировать «Милан». Мы с игроками сотворили частичку истории клуба, выиграв Суперкубок Италии в Дохе, последний трофей, завоеванный в эпоху Берлускони. Я очень взволноват, это поистине исторический день».

О дерби

«Это будет тяжелая игра. Давайте думать о себе и понимать, что нас ждет настоящая бойня. Мы хотим выйти из нее победителями: миллион фанатов будут наблюдать за игрой. Если бы я мог выбрать день для исторических изменений, я бы вырал этот. Команда хорошо тренировалась, уверен, точно так же они будут тренироваться в пятницу и покажут, что сосредоточены на 100%, несмотря на исторические перемены. Нас ждет большой матч».

Об «Интере»

«У «Интера» много техничных игроков, мы должны будем сыграть агрессивно, чтобы не дать сопернику быстро перемещать мяч. Как остановить Икарди? Нужно лишить его мяча. Он очень сильный нападающий, который много забивает, и сейчас он учится больше играть на команду. С приходом Гальярдини «Интер» обрел игрока, который задает темп, он силен физически и отлично находит пространство между линиями».

О продаже «Милане»

«То, что сделал Берлускони - очередной акт любви. У меня нет сомнений, что новые владельцы полны решимости вернуть «Милан» туда, где ему самое место. В ближайшее время мы пообщаямся лично и я узнаю, что они думают о моей работе, уверен, у нас будет возможность всё обсудить. Я открыт для диалога».

О составе

«Я еще не определился с основным составом, до дерби еще два дня, в ближайшие часы я буду владеть большей информацией. В голове я уже держу стартовый состав, но мне еще нужно решить вопрос по нескольким позициям. Нам предстоит встреча с игроками экстра класса: это важная игра. Мы должны сыграть, как команда: уверенно, тактически грамотно и технично».

Об отдельных игроках

«С Деулофеу мы сильны в игре один в один, но я не думаю, что эта игра будет слишком отличаться от игры в ноябре. Дисквалификация Пашалича? Он стал значительно сильнее и может стать еще сильнее. Но я не люблю говорить об игроках, которые недоступны».

О будущем

«Мне всегда удавалось разделять то, что происходит на поле, от того, что происходит в клубе. В ближайшие дни мы встретимся с новыми владельцами и я уверен, мы найдем консенсус в будущих проектах, чтобы вернуть «Милан» на его заслуженное место, и обеспечить клубу великое будущее».

О Сильвио Берлускони

«Я всегда прислушивался к его советам, которые он мне давал во время наших многочисленных телефонных разговоров. В последнее время он был очень занят и мы редко виделись. Я всегда уважал нашего президента, я восхищаюсь им».