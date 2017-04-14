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Лестер хочет установить трансферный рекорд, купив Гибсона

«Лисы» готовы потратить на игрока 30 миллионов фунтов

  • 14.04.2017 09:52
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«Лестер» готов обновить свой трансферный рекорд ради приобретения центрального защитника «Мидлсбро» Бена Гибсона.В этом сезоне «речники» являются одной из лучших команд Премьер-Лиги по показателям игры в обороны, пропустив только 37 голов, однако слабость других линий привела к тому, что «Боро» прочно обосновался в зоне вылета и совсем скоро, вероятно, вернется в Чемпионшип.

Однако у Гибсона, одного из лучших игроков «Боро» в этом сезоне, есть все шансы остаться в Премьер-Лиге. Своей отличной игрой Бен, в прошлом месяце награжденный вызовом в сборную Англии, заинтересовал целый ряд клубов высшего дивизиона.

Как сообщает The Telegraph, среди заинтересованных в 24-летнем защитнике клубов значатся «Ливерпуль», «Челси» и «Стоук», однако «Лестер» надеется опередить своих конкурентов, не пожалев на это денег.

Приглашение новичка в центр обороны является главным приоритетом «лис» на грядущее лето, поскольку Уэс Морган с Робертом Хутом уже не молоды, и в их игре все чаще случаются сбои. Гибсон видится чемпионам Премьер-Лиги идеальным кандидатом на эту роль.

Ожидается, что президент «Боро» Стив Гибсон попросит за своего племянника около 30 миллионов фунтов, и «Лестер» готов выложить такую сумму, которая бы стала рекордной для клуба с «Кинг Пауэр».

Источник — Fapl.ru

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