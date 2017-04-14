Президент Лиона призвал провести матч с Бешикташем без зрителей

Ответная игра 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем» должна пройти при пустых трибунах. Такое мнение выразил президент и владелец «ткачей» Жан-Мишель Ола.

«Проведение ответной встречи при пустых трибунах станет единственно верным и справедливым решением. Я надеюсь, что УЕФА примет все необходимые для этого меры», - сказал Ола.

Ответная встреча 1/4 финала должна пройти 20 апреля на домашней арене «Бешикташа» в Стамбуле.

В четверг, 13 апреля, сотни болельщиков выбежали на поле перед началом первого матча 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем». На поле стадиона «Люмьер» оказалось больше тысячи человек. Инцидент произошел за 15 минут до начала встречи. Болельщики французского клуба, располагавшиеся на нижних секторах трибун, испугались действий турецких фанатов, которые бросали пиротехнику с верхних рядов.