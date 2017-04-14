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Президент Лиона призвал провести матч с Бешикташем без зрителей

Жан-Мишель Ола возмущен поведением турецких фанов

  • 14.04.2017 09:13
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  • 2 комментария
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Ответная игра 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем» должна пройти при пустых трибунах. Такое мнение выразил президент и владелец «ткачей» Жан-Мишель Ола.

«Проведение ответной встречи при пустых трибунах станет единственно верным и справедливым решением. Я надеюсь, что УЕФА примет все необходимые для этого меры», - сказал Ола.

Ответная встреча 1/4 финала должна пройти 20 апреля на домашней арене «Бешикташа» в Стамбуле.

В четверг, 13 апреля, сотни болельщиков выбежали на поле перед началом первого матча 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем». На поле стадиона «Люмьер» оказалось больше тысячи человек. Инцидент произошел за 15 минут до начала встречи. Болельщики французского клуба, располагавшиеся на нижних секторах трибун, испугались действий турецких фанатов, которые бросали пиротехнику с верхних рядов.

Источник — Euro-football

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Комментарии
    aleleka
      aleleka, 14.04.2017 09:45
    +3
    Призывы наказать турков понятны и обоснованы. Но матч был во Франции, не хочет ли президент сказать пару слов про обеспечение безопасности на СВОЕМ стадионе?
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    darvey77
      darvey77, 14.04.2017 09:46
    0
    а штраф за недостаточно организованную безопасность он не хочет?
    с возможной отложенной дисквалификацией стадиона?
    если последовательны то последовательны во всём, да УЕФА?
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