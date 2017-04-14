Виктор КОВАЛЕНКО: «Хорошо, что дебютировал в сборной при Фоменко»

С момента учреждения редакцией Sport.ua награды лучшему молодому игроку никто не выигрывал этот приз дважды. Во-первых, есть возрастные ограничения, во-вторых, конкуренцию среди молодых игроков никто не отменял. Но 21-летнему хавбеку «Шахтера» это удалось: Виктор Коваленко стал лучшим и в 2015 и в 2016-м, опередив в обоих случаях своего экс-партнера по юношеской Академии «Шахтера» Александра Зинченко.

С этой темы мы и начали нашу беседу с Виктором Коваленко.

— Всегда рад получать такие награды, - говорит полузащитник «горняков». - Приятно, когда болельщики и специалисты тебя оценивают за то, что я делаю на футбольном поле. Я просто играю в футбол и хочу, чтобы моя игра приносила людям радость.

— Сейчас ощущаете себя молодым игроком?

— Если честно, уже нет. Я уже второй год играю в основном составе «Шахтера». Нужно уже взрослеть и переходить на новый уровень.

— Если бы была ваша воля, кому бы отдали приз лучшему молодому игроку Украины?

— Отдал бы этот приз Артему Беседину. Он сейчас играет на очень хорошем уровне, много забивает. Молодец!

— То есть в следующем году у него хорошие шансы на победу?

— Думаю, да.

— Второй год подряд в нашем голосовании вы опередили вашего экс—одноклубника Александра Зинченко. В юношеской команде «Шахтера» вы также конкурировали друг с другом?

— Скорее не конкурировали, а старались тянуться друг за другом. Я смотрел, что у него лучше получается, он – что у меня. Так, идя друг за другом, мы старались становиться лучше. На футбольном поле мы друг друга дополняли.

Виктор Коваленко с призом Sport.ua лучшему молодому игроку-2016. Фото: Пресс-служба ФК Шахтер

— Какие игровые качества хотели бы почерпнуть у Зинченко?

— У Саши светлая голова. Он хорошо видит поле и всегда может отдать хорошую передачу.

— Кто из молодых игроков, на ваш взгляд, добился наибольшего прогресса за минувший год?

— Коля Матвиенко сейчас очень хорошо выступает. Аренда в «Карпаты» пошла ему на пользу. Он не только стал основным в своем клубе, но и в национальную сборную получил вызов.

— Как для себя охарактеризуете 2016-й год?

— Хороший год. Если бы с «Шахтером» выиграли все Кубки – вообще был бы отличный.

— Чемпионат Европы во Франции стал большим разочарованием?

— Да, конечно. Было очень больно от того, что не оправдали ожидания и подвели наших болельщиков.

— Вы сейчас проводите второй полноценный сезон во взрослом футболе. «Синдром второго сезона», с которым сталкиваются многие молодые игроки, вас миновал?

— Какой-то спад все равно наступает, от этого никуда не денешься. Бывает такое: делаешь все, как обычно, но не идет и все. После игры за сборную Украины я получил много критики в свой адрес. Но я отношусь к этому нормально.

— Читаете высказывания болельщиков о себе?

— Я нормально воспринимаю критику. У всех людей есть свое мнение. Лично для себя я сам самый большой критик. После неудачной игры могу поехать за город, подумать наедине, что сделал не так и как должен сыграть в следующий раз.

— Что, на ваш взгляд, случилось в матче с «Черноморцем»?

— Во-первых, соперник хорошо сыграл. Они здорово оборонялись и реализовали свои моменты. Нанесли, кажется, три удара и забили два мяча. А нам в концовке как раз реализации и не хватило.

— Пауло Фонсека проводил «разбор полетов» после игры?

— Да, мы разбирали матч с «Черноморцем». Главный тренер рассказал, что мы не так сделали, попросил собраться в дальнейших матчах. У нас еще есть очная встреча с «Динамо», другие матчи в чемпионате, в которых нужно брать максимум очков.

— На открытой тренировке перед игрой с «Черноморцем» вы сказали: «Было бы хорошо пройти чемпионат без поражений». Не накликали беду?

— Я действительно хотел, чтобы мы прошли чемпионат без поражений. Но получилось, что сразу проиграли игру.

— В футбольные суеверия верите?

— В некоторые верю, они сбываются, в некоторые – нет. В день матча, например, нельзя бриться.

Интрига есть всегда, сколько бы очков между «Динамо» и «Шахтером» не было. Да, у нас есть преимущество, но мы не расслабляемся.

— В последних трех турах «Динамо» сократило отставание от «Шахтера» на пять очков. Можно говорить о возвращении интриги в чемпионскую гонку?

— Интрига есть всегда, сколько бы очков между «Динамо» и «Шахтером» не было. Да, у нас есть преимущество, но мы не расслабляемся. Впереди еще очная встреча, в который и мы, и соперник будем стараться победить.

— Ваш бывший партнер по команде Вячеслав Шевчук недавно сказал, что «Шахтеру» не хватает мотивации в матчах чемпионата Украины. Это так?

— Мне не кажется, что есть проблемы с настроем. Все ребята отдаются максимально. Другое дело, что иногда этого не хватает. Соперники бьются против нас, хотят отобрать очки. Это – нормально.

— Можно говорить, что после вылета из Лиги Европы случился небольшой спад, который обернулся потерей очков в матчах с «Олимпиком» и «Черноморцем»?

— После проигрыша «Сельте» тяжело было неделю-две. Сейчас мы уже отошли от этой неудачи.

— Как вам новая формула чемпионата?

— Мне нравится. Больше матчей, есть интрига. При старой схеме, как говорил Сергей Анатольевич (Палкин, — Прим. Sport.ua), мы бы уже были чемпионами. Новая схема более интересная.

— Давайте немного поговорим о сборной Украины. Перед тем, как Андрей Шевченко оглашает список вызванных игроков, всегда уверены, что окажетесь в их числе?

— Безоговорочным игроком сборной Украины я себя точно не считаю. Когда Андрей Николаевич оглашает список – всегда смотрю, если ли в нем моя фамилия.

— Какой бы совет дали игрокам, которые первый раз получают вызов в сборную Украины?

— Какой я могу дать совет? Все ребята сами понимают, что это национальная команда, хотят надеть «сине-желтую» футболку и проявить себя.

— На матч с Хорватией Андрей Шевченко впервые вызвал Николая Матвиенко. Опекали его в сборной?

— (Улыбается). Его в основном Саня Зинченко опекал, помогал ему во всем. В сборной отличный микроклимат, новичкам легко вливаться в команду.

— Это Зинченко посоветовал ему на посвящении в игроки сборной спеть песню «Тает лед»?

— Честно говоря, я не знаю. Но Коля справился – было весело, все посмеялись.

— Какую песню вы бы выбрали?

— Я не умею петь, у меня нет голоса.

— Получается, хорошо, что вы дебютировали в сборной еще при Михаиле Фоменко?

— Это — очень хорошо! (Смеется).

— В сборной Украины собралась приличная компания, прошедшая юношескую Академию «Шахтера» и игравшая в финале Юношеской Лиги чемпионов. Кого не хватает из той команды?

— Все ребята, которые играют, всех вызывают.

— В Загребе сборная Украины могла рассчитывать хотя бы на ничью?

— А почему нет? Первый тайм мы сыграли не лучшим образом. Если бы сразу начали играть так, как действовали во втором, могли бы добиться положительного результата.

— Сборная Хорватии понравилась?

— У них хорошая сборная, с хорошим подбором игроков. Особенно в центре поля.

У Хорватии лидер Модрич. Он и в середине все выгрызает, и передачи отдает. Ракитич, как мне показалось, на подхвате у хавбека «Реала»

— Кто больше понравился – Модрич или Ракитич?

— У них лидер Модрич. Он и в середине все выгрызает, и передачи отдает. Ракитич, как мне показалось, на подхвате у хавбека «Реала».

— Как в целом оцениваете шансы сборной в отборочном цикле чемпионата мира-2018?

— Мы хотим попасть на чемпионат мира. Считаю, ключевыми будут ближайшие матчи с Финляндией, Турцией и Исландией. С Исландией и Турцией у нас были выигрышные игры, но мы сыграли вничью. Сейчас терять очки нельзя.

— Насколько сильно отличаются ваши функции в сборной и клубе?

— В сборной и клубе разные тактики. В «Шахтере» два опорных и один выдвинутый полузащитник, в сборной – один опорный и два выдвинутых центральных полузащитника. По сути, это ничего не меняет, но перестраиваться все равно нужно.

— Знаю, что в отпуске вы играете в футзал. Почему не составили компанию Дарио Срне на матче сборных Украины и Хорватии?

— Да, я иногда играю сам и слежу за нашей сборной. Ребята молодцы – обыграли хорватов и добыли прямую путевку на чемпионат Европы. Сегодня на тренировке (разговор состоялся в среду, — Прим. Sport.ua) мы немного подкололи Дарио.

— Сейчас «Динамо» применяет новую тактику. Будете к ней особенно готовиться перед очной встречей в чемпионате?

— Конечно! Мы к каждому сопернику готовимся, разбираем, как он действует.

— В каких компонентах игры лично вы хотели бы прибавить?

— Я считаю, что никогда не нужно останавливаться. Если хочешь чего-то добиться – нужно совершенствоваться и идти вперед. Я хочу стать топ-игроком и буду стремиться к этому.