PFA назвала номинантов на звание Игрока Года

Ассоциация профессиональных игроков (PFA) обнародовала список из шести кандидатов на звание Игрока Года.Представители 100 клубов, входящих в Футбольную Ассоциацию Англии, определились с окончательным списком игроком путем всеобщего голосования. От лидера Премьер-Лиги «Челси» в шорт-лист попали сразу два футболиста - полузащитник Нголо Канте и плеймейкер Эден Азар.

Конкуренцию в борьбе за престижную награду им составят нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, вингер «Арсенала» Алексис Санчес, форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн и лучший бомбардир «Эвертона» Ромелу Лукаку. Вручение призов пройдет 23 апреля на специально созванной вечеринке в Лондоне.

Также PFA объявила о претендентах на звание лучшего Молодого Игрока Года. В нем затесался полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли, которому предстоит выдержать борьбу с одноклубником Кейном, защитником «Бернли» Майклом Кином, голкипером «Сандерленда» Джорданом Пикфордом, вингером «Манчестер Сити» Лероем Сане и все тем же Лукаку.

Номинанты на звание Игрока Года

Эден Азар, «Челси»

Нголо Канте, «Челси»

Алексис Санчес, «Арсенал»

Златан Ибрагимович, «Манчестер Юнайтед»

Ромелу Лукаку, «Эвертон»

Харри Кейн, «Тоттенхэм»

Номинанты на звание молодого Игрока Года

Деле Алли, «Тоттенхэм»

Харри Кейн, «Тоттенхэм»

Майкл Кин, «Бернли»

Ромелу Лукаку, «Эвертон»

Джордан Пикфорд, «Сандерленд»

Лерой Сане, «Манчестер Сити»