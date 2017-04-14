Андрей ЛУНИН: «Хотел бы доиграть до 40 лет на уровне Буффона»

В привычно душевной атмосфере прошла очередная автограф-сессия в магазине «12-й игрок», главным действующим лицом которой стал вратарь «Днепра» Андрей Лунин. Поначалу футболист, которому уже в юном возрасте посчастливилось пробиться в основу днепрян, немного робел, но затем освоился — и улыбка практически не сходила с его лица.



Как всегда, ни один гость автограф-сессии не ушел без фото и росчерка футболиста. Поле для автографов было разнообразно: это и традиционные фотокарточки, и футболки с шарфами, и даже части тела.



Помимо болельщиков, за автографом пришли и будущие коллеги Андрея Лунина — дети, занимающие футболом. Двое мальчишек и вовсе прибежали сразу после игры: в форме и чумазые. Вратаря среди них не оказалось: один назвался центральным полузащитником, а второй — универсалом.



Но без будущих голкиперов тоже не обошлось: Назар Зубченко для автографа принес свой свитер с первым номером на спине: «Очень рад, что встретился с молодым перспективным вратарем. В 17 лет он уже заиграл в основном составе. Как молодой игрок, он еще допускает ошибки, но старается. Много раз спасал команду: во время выходом один на один, отбивал пенальти. Он — молодец!»



— Для меня это первый опыт такого общения с болельщиками, — улыбнулся, отвечая на вопросы журналистов, Андрей Лунин. — Очень приятно быть здесь. Будем стараться радовать наших болельщиков игрой и результатами. Надеюсь, это привлечет их на стадион.



— Еще год назад ты не думал, наверное, что сейчас будешь основным вратарем «Днепра». Какие эмоции испытываешь сейчас в связи с этим?

— Не думал, но надеялся и стремился к этому. Тренировался и ждал своего шанса. Ушли Денис и Ян — так и получилось. Без этого тоже не пробиться: кто-то уходит, кто-то, не дай Бог, получает травму — и выпадает шанс. Надеюсь, я им воспользовался.



— Кто из топ-вратарей тебе больше всех нравится? Возможно, Нойер, который вчера в Лиге чемпионов блистал?

— Вообще, мой любимый вратарь — Де Хеа. Но он сейчас в Лиге Европы играет. А если брать из тех, кто выступает в Лиге чемпионов, назову Буффона. У него такой опыт!.. Я бы тоже хотел доиграть до сорока лет и показывать такой же уровень.