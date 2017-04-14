Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Андрей ЛУНИН: «Хотел бы доиграть до 40 лет на уровне Буффона»

Голкипер «Днепра» провел автограф-сессию с болельщиками

  • 14.04.2017 08:26
  • 112 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Андрей ЛУНИН: «Хотел бы доиграть до 40 лет на уровне Буффона»

В привычно душевной атмосфере прошла очередная автограф-сессия в магазине «12-й игрок», главным действующим лицом которой стал вратарь «Днепра» Андрей Лунин. Поначалу футболист, которому уже в юном возрасте посчастливилось пробиться в основу днепрян, немного робел, но затем освоился — и улыбка практически не сходила с его лица.

Как всегда, ни один гость автограф-сессии не ушел без фото и росчерка футболиста. Поле для автографов было разнообразно: это и традиционные фотокарточки, и футболки с шарфами, и даже части тела.

Помимо болельщиков, за автографом пришли и будущие коллеги Андрея Лунина — дети, занимающие футболом. Двое мальчишек и вовсе прибежали сразу после игры: в форме и чумазые. Вратаря среди них не оказалось: один назвался центральным полузащитником, а второй — универсалом.

Но без будущих голкиперов тоже не обошлось: Назар Зубченко для автографа принес свой свитер с первым номером на спине: «Очень рад, что встретился с молодым перспективным вратарем. В 17 лет он уже заиграл в основном составе. Как молодой игрок, он еще допускает ошибки, но старается. Много раз спасал команду: во время выходом один на один, отбивал пенальти. Он — молодец!»

— Для меня это первый опыт такого общения с болельщиками, — улыбнулся, отвечая на вопросы журналистов, Андрей Лунин. — Очень приятно быть здесь. Будем стараться радовать наших болельщиков игрой и результатами. Надеюсь, это привлечет их на стадион.

— Еще год назад ты не думал, наверное, что сейчас будешь основным вратарем «Днепра». Какие эмоции испытываешь сейчас в связи с этим?
— Не думал, но надеялся и стремился к этому. Тренировался и ждал своего шанса. Ушли Денис и Ян — так и получилось. Без этого тоже не пробиться: кто-то уходит, кто-то, не дай Бог, получает травму — и выпадает шанс. Надеюсь, я им воспользовался.

— Кто из топ-вратарей тебе больше всех нравится? Возможно, Нойер, который вчера в Лиге чемпионов блистал?
— Вообще, мой любимый вратарь — Де Хеа. Но он сейчас в Лиге Европы играет. А если брать из тех, кто выступает в Лиге чемпионов, назову Буффона. У него такой опыт!.. Я бы тоже хотел доиграть до сорока лет и показывать такой же уровень.

Источник — ФК Днепр

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.