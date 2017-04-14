В Будинку футболу відбулася зустріч тренерів збірних команд України

У четвер, 13 квітня, у Будинку футболу відбулося засідання Комітету національних збірних команд Федерації футболу України.



Мирон Маркевич, Андрій Шевченко, Олег Протасов, Анатолій Дем’яненко, Олександр Головко, Олександр Петраков, Сергій Попов, Володимир Єзерський – такий зірковий десант 13 квітня «прибув» до Будинку футболу на засідання Комітету національних команд.



Протягом наради, учасників якої особисто привітав президент ФФУ Андрій Павелко, члени комітету заслухали доповіді головних тренерів збірних команд країни усіх вікових категорій стосовно виконання плану виступів у міжнародних змаганнях за перші місяці 2017-го року та подальших перспектив.



Головний тренер національної команди країни Андрій Шевченко представив своє бачення загальної концепції підготовки та гри збірних команд України. В свою чергу, наставники молодіжної та юнацьких команд повинні представити власні пропозиції на наступному засіданні комітету.



«Такі зустрічі дуже важливі, - прокоментував результати зустрічі Андрій Шевченко. – Інколи у роботі виникають запитання, які можна спільно і швидко вирішувати саме на таких нарадах».



Серед питань, які цього разу розглядалися на засіданні – нагальні потребиюнацьких збірних, календар матчів, якість турнірів, у яких беруть участь українські команди та принципи підбору суперників. Зокрема, два додаткових дні підготовки до фінальної частини Євро-2017 отримала юнацька збірна України U-19, яка розпочне тренувальний збір розпочне 23-го травня.



Крім того, досягнуто попередньої домовленості про можливе стажування головних тренерів молодіжної та юнацьких збірних країни у лондонському «Челсі».



«Відбувся плідний діалог між головними тренером національної збірної та наставниками молодіжної і юнацьких команд, - відзначив технічний директор Федерації футболу України Олег Протасов, який також взяв участь у засіданні комітету. – Такі зустрічі потрібні для напрацювання загальних тенденцій шляхів розвитку, визначення спільного напрямку руху».