U-16: Україна поступилась Норвегії з хокейним рахунком

Юнацька збірна команда України, сформована з гравців 2001 року народження, провела перший матч на Турнірі розвитку УЄФА у Польщі. Команда Олега Кузнецова поступилася одноліткам з Норвегії з рахунком 3:4.



До 20-ї хвилини учасники змагань знайомилися з можливостями один одного, не форсуючи подій у матчі. Першими рахунок на табло відкрили норвежці, причому не без допомоги українців – Біловар зрізав м’яч у власні ворота. На 37-й хвилині зустрічі «синьо-жовті» відновили статус-кво завдяки зусиллями Дмітрова, але на відпочинок команди пішли вже за переваги скандинавів, які вразили ворота українців на останній хвилині першого тайму.



Команді Кузнецова знадобилося усього десять хвилин по перерві, аби зрівняти рахунок – м’яч на свій рахунок записав Завгородній. Але найцікавіше сталося у середині другого тайму. Протягом шести хвилин, з 67-ї по 73-ю, ситуація на табло постійно змінювалася. Вже немов за усталеною традицією норвежці знову вийшли уперед в рахунку, але Посєвкіну у черговий раз вдалося відновити інтригу у грі. І все ж суперникам вдалося забити вирішальний гол, завдяки якому «вікинги» відсвяткували перемогу.



Турнір розвитку УЄФА



Україна U-16 – Норвегія U-16 – 3:4

Голи (Україна): Дмітров (37), Завгородній (56), Посєвкін (67)



Україна: Самойленко - Білик (Пінчук, 49), Біловар, Дмітров, Ярош, Надольський, Матвєєв (Посєвкін, 41), Гуров (Романюк, 78), Шулянський, Завгородній, Сікан (Дероган, 41)