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Марк Бартра пропустит около четырех недель

Защитник «Боруссии» перенес операцию на руке

  • 14.04.2017 07:36
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Reuters
© Reuters

Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра присоединится к общей группе через четыре недели, информирует клубная пресс-служба.

Футболист в ближайшее время не будет тренироваться с командой из-за недавно перенесенной операции на руке.

Напомним, что Бартра получил травму в результате взрывов около клубного автобуса в преддверии матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако».

Испанец получил перелом лучевой кости, также в руке обнаружилось инородное тело.

Источник — ФК Боруссия Дортмунд

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