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Лион
2:1
Бешикташ
13.04.2017, FT

Лион — Бешикташ — 2:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы «Лион» — «Бешикташ»

  • 14.04.2017 08:24
  • 103 просмотров
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В первом поединке 1/4 Лиги Европы «Лион» — «Бешикташ» победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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