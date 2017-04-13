Да выиграют они лигу! Кому там можно проиграть,кроме самих себя?

У нас в стране нет футбола сплошная кротоферма. ФФУ КДК все ахметовские скоты. Соотвественно и ре...

чергова політика подвійних стандартів Карпати в аналогічній ситуації матч перегравали а тут шахті...