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Сельта
3:2
Генк
13.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Сельта — Генк — 3:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы «Сельта» — «Генк»

  • 14.04.2017 08:22
  • 199 просмотров
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Метки
imago/Belga. «Сельта» — «Генк»
© imago/Belga. «Сельта» — «Генк»

В первом поединке 1/4 Лиги Европы «Сельта» — «Генк» победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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