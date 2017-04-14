Лион переиграл Бешикташ

«Лион» – «Бешикташ» - 2:1
Голы: 0:1 – 15 Бабел, 1:1 – 83 Толиссо, 2:1 – 84 Морель.
«Лион» – Антони Лопеш, Маммана, Морель, Рафаэл (Жалле, 53), Диакаби, Вальбуэна, Толиссо, Геззаль (Корне, 52), Тузар, Фекир, Ляказетт.
«Бешикташ» – Фабрисио, Марсело, Митрович (Уйсал, 64), Тошич, Адриано, Талиска, Хатчинсон, Бабел, Озъякуп (Арслан, 74), Генюль, Тосун (Инлер, 87).
Предупреждения: Рафаэл (19), Марсело (21), Ляказетт (58), Фекир (67), Жалле (73), Вальбуэна (80), Арслан (82).
Источник — Sport.ua
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