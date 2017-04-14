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Лион переиграл Бешикташ

Голы Толиссо и Мореля приносят победу «Лиону»

  • 14.04.2017 00:54
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«Лион» – «Бешикташ» - 2:1
Голы:  0:1 – 15 Бабел,  1:1 – 83 Толиссо,  2:1 – 84 Морель.

«Лион» – Антони Лопеш, Маммана, Морель, Рафаэл (Жалле, 53), Диакаби, Вальбуэна, Толиссо, Геззаль (Корне, 52), Тузар, Фекир, Ляказетт.
«Бешикташ» – Фабрисио, Марсело, Митрович (Уйсал, 64), Тошич, Адриано, Талиска, Хатчинсон, Бабел, Озъякуп (Арслан, 74), Генюль, Тосун (Инлер, 87).

Предупреждения: Рафаэл (19), Марсело (21), Ляказетт (58), Фекир (67), Жалле (73), Вальбуэна (80), Арслан (82).

Источник — Sport.ua

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